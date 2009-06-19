Vuelve a escuchar el concierto de Toquinho y Maria Creuza

La VII Arrecife de las Músicas, que este año ha tenido lugar del 12 al 20 de junio, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, es un festival que apuesta por la riqueza y la pluralidad de la cultura popular donde predominan los sonidos del jazz, la bossa nova, el soul, el flamenco y el rock. En la cita de este año el cartel ha incluido los nombres de Hank Jones, Toquinho y Maria Creuza, Sarah Jane Morris, Steve Hackett (ex guitarrista de Genesis) y Argentina.

Ahora, Radio 3 ofrece a los amantes de la música brasileña la oportunidad de escuchar el concierto que ofrecieron Toquinho y Maria Creuza, en un programa especial que presentado por Lara López, directora de Radio 3 y conductora de 'Músicas Posibles', y Carlos Galilea, conductor de 'Cuando los Elefantes Sueñan con la Música' -programa dedicado a la música brasileña y a las novedades de las músicas del mundo-.

Historia viva de la Bossa Nova

En 1970, en Buenos Aires, se produjo un acontecimiento histórico. Vinicius de Moraes, figura clave en la música brasileña contemporánea, se juntó con Toquinho y Maria Creuza y grabaron un disco titulado 'La Fusa' -nombre que tomó del local donde se gestó- que contiene algunos temas ya clásicos como 'A Felicidade', 'Que Maravilha', 'Garota de Ipanema' y 'Minha Namorada'. En la actualidad, Toquinho y Maria Creuza rinden homenaje al poeta brasileño y a 'La Fusa'. Se trata de una gran oportunidad para rememorar los versos de Vinicius de Moraes a través de la interpretación de estos gigantes de la bossa nova.

Otros conciertos del festival en Radio 3

Además, a lo largo de los próximos días, Radio 3 emitirá los conciertos de Sarah Jane Morris y Argentina, presentes también en esta nueva edición del Arrecife. Sarah Jane Morris, que ha actuado en el Arrecife este 18 de junio, es una cantante británica con una profunda voz que se mueve entre los ritmos caribeños, la música afrolatina y el jazz. Por su parte, la cantaora onubense Argentina, cuya actuación es este día 20, es una de las grandes promesas del flamenco, aunque su talento ya ha sido reconocido por la crítica especializada.