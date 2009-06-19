Jeff Mills, encantado con el Sónar

La segunda jornada de Sónar ya ha comenzado, sin embargo, el equipo de rtve.es ha preferido unirse a los compañeros de TVE de cultural·es y de No Disparen al pianista en las entrevistas que tenía esta mañana con el veterano DJ Jeff Mills y la revelación británica Le Roux.

Próximamente podréis ver estas entrevistas en vídeo no sólo en la web de Festivales de Verano, sino también en televisión. Hay que decir que Jeff Mills, que ayer actuó en Sónar Día como su alter ego The Wizard, va a repetir en el Sónar Noche del sábado. Y es que es uno de los artistas más Sónar, ya que lleva viniendo ininterrumpidamente desde 1996.

Nos ha confesado que está "encantado" con el festival de Barcelona. A su juicio, el hecho de que se junten tantos artistas noveles, consagrados, experimentales, de otros estilos y tendencias es "enriquecedor y fortalece a toda la gente".

Mills nota que ha evolucionado mucho como DJ desde sus comienzos. "Soy más viejo que en esos tiempos de The Wizard", ha bromeado, aunque está satisfecho con su trayectoria y por hitos como su sello, Axis Records, que le da independencia y desarrollarse.

Le Roux, una diva no tan diva

Acto seguido, en otro hotel de Barcelona, hemos asistido a la entrevista de Le Roux para No Disparen al pianista. Esta cantante británica de tan solo 21 años y a la que medios de todo el mundo quieren ensalzar como la "nueva Madonna", ha demostrado no estar en esa línea. Al contrario, se ma mostrado coherente, madura y con ganas de seguir trabajando.

Actúa en Sónar Día Viernes, y, aunque es su primera vez en el festival de Barcelona, ha venido ya tres veces a España. Está contenta con el éxito que está teniendo, aunque se muestra cauta respecto a su futuro como artista. En cuanto al Festival de Música Avanzada, aprecia que se celebre dentro de la ciudad, no como otros festivales, y esa mezcla de artistas y actividades.