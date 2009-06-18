El Día de la Música también llega a otras ciudades

Los festejos del Día de la Música Heineken también se extenderán más allá del Matadero de Madrid. Serán varios los grupos que participarán en otros tres emplazamientos: Barcelona, Valencia y Ourense.

Barcelona

En el caso de la Ciudad Condal, la Plaza de la Odisea del Maremagnum acogerá, por segundo año consecutivo las actuaciones del Día de la Música Heineken, en la tarde-noche del 21 de junio. Inhabitants protagonizarán el primer concierto (17:40) y contarán con Adrián, cantante de Catpeople, para interpretar su versión de 'Cape Cod Kwassa Kwassa' de Vampire Weekend.

A continuación Remate ofrecerá su set (18:40) y colaborará con Cohete en la interpretación del hit 'Time to pretend' de MGMT. Templeton y Alondra Bentley ofrecerán a continuación sus conciertos (19:40) y se unirán durante la interpretación de 'Crazy' de Gnarls Barkley. El fin de fiesta lo pondrán sendos conciertos de Christina Rosenvinge (21:00) y Vetusta Morla (22:20), que también colaborarán interpretando la canción que han grabado para este día especial.

Valencia

En Valencia será la sala The Face la escogida para los conciertos de Ratolines, ganadores del proyecto Demo FIB Heineken (21:00); La Bien Querida (22:00) y Manos de Topo (23:15). El cantante de Manos de Topo, Miguel Ángel, se unirá como fin de fiesta a La Bien Querida para interpretar su particular versión de 'Baraja de cuchillos' de Joe Crepúsculo.

Ourense

El Campus Universitario de Ourense acogerá los directos de Sevigny (20:30); Elodio y los Seres Queridos (21:15); Tachenko, que colaborará con The Requesters (22:00) en el tema 'Dreams' de TV on the Radio. Arizona Baby y L.A. también interpretarán juntos, tras sus respectivos conciertos (22:55), el tema 'Standing in the Way of control' de Gossip. El gran fin de fiesta corresponderá a Lori Meyers ofrecerán un gran concierto en la ciudad gallega (01:20), y luego se unirán a Elastic Band y Guille Mostaza para interpretar su versión del 'Magic' de Chucho. A continuación, y como fin de fiesta, escucharemos un divertido set DJ cargo de The Requesters.