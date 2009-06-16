Metal y espectáculo en Kobetasonik 2009

KOBETASONIK 2009, que se celebrará en Kobetamendi, Bilbao, los días 19 y 20 de Junio, pretende ser un festival que ofrezca cabida a grupos de la órbita del metal. En esta segunda edición cuenta con muchísimos grupos de renombre que conseguirán, sin duda, que esta fecha quede instaurada como cita obligada para los aficionados al género, que son muchos en este país.

Radio 3 no podía ser menos y ofrecerá sus micrófonos para llevar a cabo retransmisiones que estarán comandadas por los dos especialistas metaleros de la cadena, José María Carrasco, que nos ofrece en su Rock Reaktor en la madrugada de lunes y miércoles una amalgama de sonidos con el metal como telón de fondo y Juanma Corona, director y conductor de El Vuelo del Fénix, el programa heavy de las noches de las madrugadas de martes y jueves.

Un cartel lleno de sonidos duros

Para abrir boca, el sábado contaremos con la presencia de una de las formaciones más conocidas. Marilyn Manson es sinónimo de provocación y polémica. Su banda, con la que comparte nombre, fue creada en 1989 y desde el principio se ha movido entre el rock industrial mezclado con glam, punk y rock gótico, con una puesta en escena y un directo únicos. Cada álbum supone un nuevo sonido, con una nueva estética y un nuevo espectáculo en directo. La extravagante banda americana prepara un nuevo trabajo titulado 'The high end of low', del cual aseguran es "el más heavy y más violento" de su discografía.

También disfrutaremos ese mismo día de Journey, la legendaria banda de Los Ángeles formada en 1971. Con su nuevo álbum 'Revelation', Journey nos devuelve a los orígenes del grupo, con poderosas baladas, pesadas guitarras y una importante presencia escénica en sus directos. Machine Head es el tercer grupo en discordia para el viernes. Se trata de una de las bandas más importantes del metal de los 90¿s regresa a los ruedos una vez más. Su nuevo disco se titula 'The Blackening', y al sonido típico de la banda se le han sumado elementos melódicos en las guitarras, con armonías impresionantes y solos nunca antes logrados.

Para el sábado, lejos de decaer, el cartel se intensifica con grupos de renombre encabezados por Mötley Crue. La principal banda de hard rock vuelve, y después de ocho años editan un nuevo y esperado álbum: 'Saints of Los Angeles'. Nikki Sixx, Mick Mars, Tommy Lee y Vince Neil regresan a los escenarios con una fuerza renovada para presentar su noveno trabajo. Otros destacados son Dream Theater, formada en 1985. Los componentes de esta banda de metal progresivo son conocidos por su calidad técnica como instrumentistas, lo que les ha valido el respeto de sus compañeros de profesión. En 2007 publicaron Systematic Chaos, su noveno álbum de estudio. Dream Teather está considerada como una de las bandas más influyentes para las nuevas generaciones metaleras.

El trío de ases se completa con Thin Lizzy. La mítica banda irlandesa se formó en Dublín en 1969, liderada por el cantante, bajista y compositor Phil Lynott. La música de Thin Lizzy abarca muchos géneros, incluyendo el country y el folk, pero siempre se les ha considerado una banda de heavy metal y hard rock. Fueron pioneros del uso de dos guitarras melódicas simultáneamente. Lynott murió en 1986, reuniéndose los miembros restantes de la banda en 1996 para continuar dando conciertos, con John Sykes (Whitesnake, Blue Murder) a la cabeza.

Para cerrar el cartel, contamos con bandas de la talla de Cradle of Filth o Suicidal Tendencies para el viernes, mientras que el sábado estarán presentes In Flames, Papa Roach, Papa RoachDragonforceoAnthrax, entre otras.