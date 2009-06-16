Buscamos el spot oficial de Radio 3 en el FIB

Graba un spot de Radio 3 y vete al FIB por la cara. La emisora, medio oficial del Festival Internacional de Benicàssim, y RTVE.es te invitan a crear tu propio anuncio. Queremos que los oyentes de Radio 3 participen un año más en la imagen de la cadena en el festival.

Sólo tienes que grabar un spot sobre Radio 3 y enviarlo a través de nuestro formulario. La temática es "30 años de música y cultura. 30 años de Radio 3". Grábate escuchando Radio 3 con la cámara de vídeo, la de fotos o el móvil. Celebra los 30 años de emisora de la forma que quieras. Las únicas restricciones a tu talento son 50 megas (de tamaño de archivo) y que el formato sea .flv, .mov. o wmv. ¡El plazo para presentar los vídeos se cierra el próximo viernes 3 de Julio a las 23:59 horas!

Un jurado de Radio 3 y RTVE.es elegirá los vídeos que formarán parte del spot que emitirán las pantallas gigantes del festival. Los ganadores recibirán un abono doble con estancia en hotel incluída para los cuatro días del concierto, y podrán contemplar su obra desde el mismo festival. Es el segundo año que se organiza esta convocatoria popular, que el año pasado contó con una gran acogida, y que este año cuenta con un premio revalorizado, después de que la organización haya colgado el cartel de 'No Hay Entradas' para la gran cita musical.

15 años de grandes momentos

El Festival Internacional de Benicàssim se celebra del 16 al 19 de julio. En el programa de este año destacan Oasis, Kings of Leon, Franz Ferdinand, The Killers entre más de 60 artistas nacionales e internaciones. Ya es el 15º año en el que la localidad levantina se llena de música, un acontecimiento que la organización del festival celebra y recuerda a través de un documental por capítulos, que puede verse desde la web oficial del FIB.