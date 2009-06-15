Escucha Sónar 2009

Radio 3 y rtve.es van a acercarte lo mejor de Sónar 2009, el Festival de Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia que se celebra en Barcelona los días 18, 19 y 20 de junio.

Te ofrecemos, gracias a la página oficial de Sónar, algunos de los temas que podrán escucharse en el festival:

1. Grace Jones, "This is life"

2. La Roux, "In for the kill"

3. Orbital, "The Box"

4. Fever Ray, "When I grow up"

5. Animal Collective, "My girls"

6. Guillamino, "Emre can't stand"

7. La Mala Rodríguez, "Jura y Gana"

8. Puppetmastaz, "Mephistopheles"