Los temas de Sónar 2009
Escucha Sónar 2009
rtve.es
Radio 3 y rtve.es van a acercarte lo mejor de Sónar 2009, el Festival de Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia que se celebra en Barcelona los días 18, 19 y 20 de junio.
Te ofrecemos, gracias a la página oficial de Sónar, algunos de los temas que podrán escucharse en el festival:
1. Grace Jones, "This is life"
4. Fever Ray, "When I grow up"
5. Animal Collective, "My girls"
6. Guillamino, "Emre can't stand"
7. La Mala Rodríguez, "Jura y Gana"