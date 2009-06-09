Toquinho y Maria Creuza en directo desde Canarias

Sonidos de jazz, bossa nova, soul, rock y flamenco conformarán la VII edición del Arrecife de las Músicas, festival que pretende consolidar a Las Palmas de Gran Canaria como punto de encuentro e intercambio de ideas sobre diferentes estilos musicales. Esto será posible entre los días 12 y 20 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus.

Este sábado 13 a las 22 horas, Radio 3 da inicio a la cobertura prevista de cara a esta cita musical. Será cuando a los micrófonos escuchemos las voces de Lara López y Carlos Galilea, que serán los maestros de ceremonia de un concierto que ya ha colgado el cartel de 'No hay entradas', y que unirá a dos grandes estrellas de la música brasileña: Toquinho y Maria Creuza.

Ambos artistas serán los encargados de volver a unirse sobre un escenario para ofrecernos un recorrido por la historia de la Bossa Nova.

Además de la de este viernes, el festival cuenta con las actuaciones de otros artistas como Hank Jones, Steve Hackett (ex guitarrista de Genesis), Argentina y Sarah Jane Morris. Estos dos últimos también sonarán a través de Radio 3, dentro de la cobertura del evento que hará la emisora.