¿Quieres venir al taller de PHotoEspaña 2009?

PHotoEspaña, Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, nació en 1998 con la vocación de ser un festival realizado desde la sociedad y en la actualidad se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos de artes visuales del mundo. PHotoEspaña es uno de los mayores foros internacionales de la fotografía cuyo prestigio, reconocido por los críticos más destacados, ha posibilitado que se convierta en una cita ineludible.

Cada año atrae a más de seiscientas mil personas, cifra que lo convierte en el festival más popular y en el mayor de todos los eventos culturales que se celebran en España. El Festival es una ocasión extraordinaria para conocer proyectos fotográficos, videos e instalaciones de los fotógrafos y artistas visuales nacionales e internacionales más destacados.

A lo largo de las diferentes ediciones celebradas, se han organizado 723 muestras en los principales museos, salas de exposiciones, centros de arte y galerías. Paralelamente a la programación expositiva, se desarrollan los programas pedagógicos y profesionales con acciones dirigidas a los diferentes públicos. El corazón del Festival en Madrid está ubicado a lo largo del Paseo de la Castellana (la principal arteria que divide la ciudad de Madrid en dos) al que se ha sumado en las dos últimas ediciones la ciudad de Cuenca como sede más íntima. La repercusión internacional cada vez mayor del Festival ha permitido abrir una vía de colaboración con un país diferente en cada edición, que se concreta en la presencia de artistas y personalidades en las actividades culturales desarrolladas entre instituciones de ambos países.

Radio 3 será medio asociado de Campus PHE, los talleres y clases magistrales de PHotoEspaña que se celebrarán en Alcalá de Henares del 18 al 21 de Junio. Para celebrarlo, te regalamos una plaza en el taller de Patrick Faigenbaum, que tendrá lugar en Alcalá de Henares. Sólo un grupo muy escogido de personas tendrá la suerte de poder disfrutar de la cátedra de uno de los referentes de la fotografía actual, y tú puedes ser uno de ellos. Para conseguirlo, tendrás que enviarnos un portafolios tu mejor foto aquí.

Como tema, tendrás que especificar PHotoEspaña, y enviarnos una fotografía en formato JPG, rellenando el resto de los datos requeridos. Posteriormente, un jurado especializado de PHotoEspaña seleccionará al afortunado. ¡Participa! Tienes hasta el 16 de Junio para enviarnos tu trabajo.