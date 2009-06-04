Adiós a la 'Reina del Blues'

Koko Taylor, la cantante considerada reina del "blues", murió hoy a los 80 años en Chicago cuando se recuperaba de una operación gastrointestinal. Una portavoz del sello discográfico Alligator Records dijo al diario The Chicago Tribune que la artista parecía estar recuperándose pero que su estado se agravó durante la noche.

Reina del blues

Huérfana desde los 11 años, la artista nació en Memphis (Tennesse) en 1928 con el nombre de Cora Walton, aunque se le conocía como Koko, debido a su amor por el chocolate cuando era una niña. Su figura comenzó a crecer como cantante de blues en los clubes nocturnos del sur de Chicago cuando llegó a esa ciudad del estado de Illinois en 1952.

Durante su carrera, en la que logró superar el dominio de los hombres en su categoría musical, Taylor grabó siete álbumes, ganó un Grammy en el año 1985 por el disco 'Queen of the Blues', se adjudicó otros 29 premios como intérprete de blues y recibió la medalla Nacional de las Artes por su contribución a la música de Estados Unidos. Además, en el año 1997 fue incluida en el Salón de la Fama del Blues.

Su última actuación ocurrió el pasado 7 de mayo en Memphis durante la ceremonia de entrega de los premios a los mejores temas de blues. En esa ocasión cantó 'Wang Dang Doodle', el tema con el que llegó al estrellato. A lo largo de su carrera, compartió escenario con gran parte de los intérpretes de blues más conocidos, desde Junior Wells y B.B. King hasta Taj Mahal y Muddy Waters. Además, ha influenciado de manera importante a otros jóvenes artistas como Bonnie Raitt y Janis Joplin.