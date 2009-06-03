Tú también eliges lo mejor de la música independiente

El próximo 4 de julio, tal y como ocurría el año pasado, la Unión Fonográfica Independiente vuelve a organizar el Día de los Independientes. Se trata de una celebración internacional que reivindica la música independiente y el mercado detrás de la misma. En 2008, Radio 3 y UFi presentaron Los Indispensables, una votación popular que buscaba la canción más importante del indie español. Tras varias semanas de votación, la multitudinaria encuesta se saldó con la selección de 'Qué nos va a pasar' de La Buena Vida como número uno.

Este año, UFi organiza unos Premios de la Música Independiente que se entregarán por primera vez en España y que premiarán a lo mejor de la música independiente en España. Más de 200 sellos han presentado unas 1.400 candidaturas para las 26 categorías premiables, y de las cuales, un total de 15 se someten a votación popular.

Premio del público a Los 33 de UFi para Radio 3

Una de esas categorías es la de Premio del Público, para la que UFi y Radio 3 han vuelto a unir esfuerzos. Desde esta semana, y desde la web de Radio 3 podrás votar por los artistas y canciones propuestas -más de 90-, publicadas a lo largo de 2008 y 2009. Tanto UFi como Radio 3 se han esforzado en presentar opciones que abarquen el espíritu de los premios: dar oportunidad a todo tipo de géneros y expresiones musicales.

Además, este es el punto de partida para un top que cada mes permitirá a los lectores de la web de Radio 3, votar por sus novedades musicales favoritas a propuesta de UFi.

Vota al resto de categorías

Desde un site especial de MySpacese puede votar a un total de 13 categorías, cada una con 5 finalistas que fueron decididos a través de un jurado conformado por personajes de medios de comunicación y de la industria de la música independiente.

Hasta el próximo 15 de junio esta votación estará abierta, permitiendo elegir al público de a pie a los ganadores de las categorías de para las categorías Álbum del año, Canción del año, Artista del año, Artista revelación, Álbum de Pop, Álbum de Rock, Álbum de Músicas del Mundo, Álbum de Jazz, Álbum de Música Urbana, Álbum de Flamenco, Álbum de Música de Vanguardia, Álbum de Música Clásica y Artista internacional.