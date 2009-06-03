Digitalizando el Territorios Sevilla

En su primera edición en las Reales Atarazanas, Territorios Digitales propuso una reflexión acerca de la imparable digitalización de la música, mientras que en esta pretende explorar ese punto de fricción entre dos mundos, el analógico y el digital, que en apariencia se contraponen y evocan sensaciones distintas. A través de exposiciones, instalaciones y conciertos, el público podrá comprobar que es posible trabajar con herramientas en los dos sentidos, que el trasvase entre lenguajes es posible y enriquecedor. Desde Radio 3 llevaremos a cabo un seguimiento pormenorizado de todo lo que allí ocurra. El plato fuerte es la retransmisión desde el recinto en cuestión del programa Aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo, presentado por Isabel Díaz y Pedro Blázquez, en una edición muy especial con la música electrónica como hilo conductor y que contará con interesantes contenidos.

Toda la programación de Territorios Digitales es gratuita y la inscripción a los talleres se realiza a través de la página web de la UNIA (www.unia.es).

TERRITORIOS DIGITALES 2009

De lo analógico a lo digital

Programación

04, 05 y 06 de Junio

CAAC y UNIA (Monasterio de la Cartuja)

TALLERES

Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), de 10 a 14h y de 16 a 20h

Día 04: Tina Frank " Moving Graphics "

Día 05: Enrique Tomás y Pablo Puyol " Creación de Instrumentos Musicales Digitales "

Día 06: Fons Schiedon (Pictoplasma) " Where Is The Medium? "

EXPOSICIONES - INSTALACIONES

CAAC, días 04, 05 y 06 de Junio

Instalación Audiovisual de Ryoichi Kurokawa " Scentless "

Exposición " Colorfield Variation "

Exposición on-line " INTERMERZ "

ACTUACIONES

CAAC, días 04, 05 y 06 de Junio

Día 04: 22.30h Benge - 23.30h Tim Exile

Día 05: 22.30h Tim Hecker - 23.30h Daedelus

Día 06: 22.30h Ryoichi Kurokawa - 23.30h Kangding Ray

TALLERES

TINA FRANK

"Moving Graphics - Graphics Move You"

(Gráficos en movimiento - los gráficos te mueven)

El objetivo del taller es crear una película abstracta, en la que se utilicen principios habituales en el diseño gráfico, al tiempo que se ilustra una pieza musical. Un proceso en el que se incita al alumno a realizar una interpretación de la música a un nivel abstracto, estableciendo posibles conexiones sinestésicas entre la pieza escogida y ciertas formas o colores.

ENRIQUE TOMÁS Y PABLO PUYOL

"Creación de Instrumentos Musicales Digitales"

La irrupción de Arduino, un sencillo sistema open hardware para la adquisición de datos y prototipado, ha abierto el diseño de instrumentos musicales digitales a cualquier persona sin experiencia en electrónica o programación y, sobre todo, sin necesidad de invertir altas sumas de dinero en interfaces comerciales.

FONS SCHIEDON

Workshop abstract: "Where Is The Medium?"

¿Cómo nos relacionamos con un medio que no tiene dimensiones ni materia? Lo "digital" no es un medio, es un estado virtual que no tiene dimensiones o cualidades materiales. Vamos a examinar la influencia de las herramientas y el material, mostrar el trabajo de varios artistas y cineastas, y tratar de llegar a una conclusión de lo que más de una década de amplia disponibilidad de herramientas digitales ha traído a las artes.

EXPOSICIONES - INSTALACIONES

RYOICHI KUROKAWA

"Scentless"

Mientras vemos la ciudad, es posible que inconscientemente dirijamos nuestra atención al sentido del olfato, más que al sentido de la vista. Esta instalación multi-pantalla está compuesta de fragmentos de la memoria de la ciudad, a modo de un "ojo de la ciudad". Estos ojos deben pelar la superficie de la ciudad para que el sentido del olfato construya una nueva profundidad. En este trabajo, el rastro de la memoria y la percepción reconstruyen la ciudad de un modo abstracto y poético.

RICHARD CHARTIER

"Colorfield Variations"

En el año 2007, y como parte del programa de celebración de los 60 años de las primeras manifestaciones del movimiento, el Washington Project For The Arts encargó al artista Richard Chartier el diseño de una exposición de artistas actuales que, trabajando desde el medio digital, remezclara los conceptos básicos del movimiento Colorfield. Y el resultado son trece piezas que transforman la pantalla en un lienzo, que añaden a los básicos esquemas del estilo parámetros propios de la videocreación.

INTERMERZ

Exposición online

/INTERMERZ es un experimento en proceso que revisa los formatos de exposición para una única pantalla de proyección de vídeo. Se trata de una exposición itinerante con una forma muy variable, que se adapta a su entorno de alojamiento/. Su comportamiento está inspirado en el pop-up, en busca de lugares vacíos dentro de un marco predefinido (festival, museo, fiesta, espacio público... ), pero su objetivo no es fusionarse. Esencialmente concebido para las /estéticas relacionales/, INTERMERZ nunca puede ser aislado.

ARTISTAS

BENGE

(Expanding Records / Reino Unido)

Paralelamente a su trayectoria como productor ¿tiene ya diez discos publicados- y como propietario del sello Expanding Recordings, Ben Edwards, más conocido como Benge, ha coleccionado y explorado las posibilidades del sintetizador. Esta pasión por el instrumento fundamental de la música electrónica cristalizó en uno de los álbumes más singulares del pasado año: "Twenty Systems", en el que mostraba la evolución del sonido electrónico desde 1968 a 1987 a través de veinte piezas construidas con otros tantos sintetizadores, del Moog Modular al Hawai K5M, o lo que es lo mismo de lo analógico a lo digital, en lo que Brian Eno definió como "una brillante contribución a la arqueología de la música electrónica".

DAEDELUS

(Ninja Tune, Plug Research, Mush / Estados Unidos)

Bajo el alias de Daedelus se esconde Alfred Darlington, un productor con aspecto de dandi victoriano y pasado en bandas de rock y jazz, pero con los oídos bien abiertos a las tendencias de electrónica. De hecho, descubrió el rave a través de radios piratas durante una estancia juvenil en Londres, a cuyo recuerdo dedica el eufórico "Love to Make Music to" (2008). Aunque lo que más define su sonido es la utilización de un controlador midi denominado Monome, que ha llevado al máximo de sus posibilidades técnicas y que le permite una amplia improvisación en sus directos, abiertos siempre a la pulsación de la audiencia.

KANGDING RAY

(Raster-Noton / Francia)

A caballo entre Berlín y París trabaja el productor francés David Letellier, cuya obra incluye la composición musical, actuaciones en directo e instalaciones. Kangding Ray tiene publicados dos álbumes hasta la fecha en el prestigioso sello alemán Raster-Noton y sus composiciones, donde se unen lo digital y una cierta sensibilidad pop, lo muestran interesado en la integración de motivos melódicos y sonidos generados por ordenador, en una suerte de suite rítmica creada a partir de loops de guitarra, ruidos, instrumentación acústica y anomalías digitales. En sus actuaciones en directo, este compositor introduce altas dosis de experimentación, mediante la manipulación guitarras, sonidos analógicos, samples vocales y muestras digitales.

RYOICHI KUROKAWA

(12k / Japón)

Ryoichi Kurokawa es un artista audiovisual japonés que trabaja activamente desde 1999 y cuya trayectoria abarca instalaciones, obras audiovisuales, grabaciones y actuaciones en directo. Le gusta concebir su trabajo como esculturas temporales, donde imagen y sonido aparecen como unidades indisolubles en precisas conjunciones de lenguaje audiovisual con materiales generados digitalmente y grabaciones de campo. En Territorios Digitales estará, tras haber pasado por festivales como el Sónar y museos como la Tate Modern, por partida doble: con el concierto audiovisual "Rheo" y la instalación "Scentless".

TIM EXILE

(Warp, Planet Mu / Reino Unido)

Este británico decidió hace unos años cambiar su apellido Shaw y pasar a ser conocido como Tim Exile cuando, tras años de formación clásica, decidió sumergirse en la música electrónica para ir puliendo un estilo en el que conviven el drum'n'bass, la IDM, el gabber y la experimentación sonora. Tras dos álbumes en Planet Mu ¿sello de Mike Paradinas-, este británico residente en Berlín ha decidido dar una vuelta de tuerca más a su sonido con su debut en Warp Records: "Listening Tree" (2009), un álbum de pop contemporáneo donde la voz ¿se estrena como cantante- da sentido a sofisticados collages electrónicos.