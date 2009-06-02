The Diamond Dogs - Make it all up to you

Los Diamond Dogs son la banda sueca de rock que ha salido de gira con Ian Hunter, Hanoi Rocks, The Damned y Nazareth, y ha llenado un estadio de fútbol en Benidorm junto a The Cult.

Fundada a principios de los 90 por Sulo y Bobby Lee Fett (después integrante también de Hellacopters), los Diamond Dogs empezaron entonces a sentar nuevos estándares del rock clásico.

Todos los álbumes del grupo, incluido éste último que ahora se presenta, It¿s Most Likely, con el que la banda se supera más todavía, han sido celebrados con buenas críticas en todo el mundo.

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