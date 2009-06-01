Slowlee - Cojo aire
Publica Boa
El estilo de Slowlee, es un estilo propio, cuidado hasta el más mínimo detalle, que no se limita solo al hip hop sino que toca otros estilos como el R&B o el Soul, consiguiendo engancharte siempre desde el primer segundo.
Con 'Cojo Aire', Slowlee ha conseguido superarse prodigiosamente a sí mismo, creando, con esa potencia y esa garra que tanto le caracteriza, un disco que en ningún caso dejará indiferente a nadie y que parece tener una canción para cualquier momento del día y para cualquier estado de ánimo.
Las producciones corren a cargo de The Zombeats (de los que Slowlee también es parte) para dotar cada tema de la fuerza, originalidad y clase que tan buen resultado les ha dado en trabajos anteriores.
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