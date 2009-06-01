Manzanero - Octavo Pasajero

Bajo el título 'El aprendiz de Hombre Bala', Manzanero publica trece temas, entre los que se pueden adivinar los más diversos estilos musicales, manteniendo siempre el pop como eje central del álbum. Sus canciones ejercen de hilo conductor que teje una historia de sutiles influencias cinematográficas y circenses, e inclusodel cabaret y los musicales de los años 20, géneros que fascinan a este artista, y que le sirven de fuente de inspiración para sus composiciones.

En este álbum, Manzanero transita por territorios sonoros fronterizos, entre el pop y el blues, elrock y la rumba; entre la huerta murciana y la bahía de Manhattan; Los Ángeles y La Rambla; entre Nueva Orleans y Malasaña.

Influido por los sonidos de las bandas americanas de los 70, el artista nos traslada, en un viaje fantástico por el país de las melodías, a los años dorados de Dylan, Tom Petty, Stevie Wonder, Manzanero nos invita a hacer realidad los sueños más canallas e inconfesables; nos sugiere un affaire con una 'Billie Jean' cualquiera, dejando a un lado prejuicios, porque al fin y al cabo, todos somos de 'Carne y hueso', y cuando la cosa se pone candente, ¿a quién le importa qué pasará mañana? Y mientras tanto, 'El octavo pasajero' ve, desde su mundo de ficción, como todo pasa ante sus ojos.

Historias cotidianas y urbanas, que no son más que un espejo de la realidad.

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