Makala - Partió la tabla feat Nacion Funk All Stars

Un festón latino-breakbeat nos hace llegar desde Zarautz el tío más surfero de toda la escena underground nacional. Intenta no mover ese trasero cuando Makala empieza a tocar, ¡a que no podrás! La cara b es un temita con un título que lo dice todo ¿ una especie de Cab Calloway con un beat a base de hip-hop sabroso, que irremediablemente moverá tu cabeza al compás. ¿Alguien dijo Mr. Scruff?

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Makala, o Mikel Unzurrungaza Schmitz, como le llama su mamá, surfero, freak de la música y buen tipo, es del pintoresco pueblo de Zarautz en Euskadi. Entró en la escena musical en los noventa formando parte de la pandilla de Novophonic (con Javi P3z y Txarly Brown). Rápidamente se estableció como versátil músico, productor, dj y remezclador, tocando y pinchando por toda España y Europa con Javi P3z Orchestra, Makala Banda, Makala Sound System o Funkel Sound System.

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