Hablando en Plata - El castigo de los débiles

Hablando en Plata, formación curtida en guerras, experimentada en artes y distinguida con honores en la escena, abre un nuevo capítulo en el panorama musical de nuestro país con una obra soberbia, excelsa, compleja, simbólica, circular, rotunda... 'Libertad/Hambre'. Treinta y tres temas que quedarán grabados a fuego en el alma y en el corazón de todo aquel que ose abrir las esencias de los mensajes de tres MC's, un DJ y (el quinto elemento) un productor.

Rayka, Sicario, Capaz, Narco y Big Hozone han decidido sacar a la luz el enorme material con el que contaban después de 3 años de sequía discográfica. No hablamos de temas de relleno, no hablamos de improvisaciones casuales, no hablamos de lírica mediocre, no hablamos de tedio o desánimo ante la extensión de la obra... Hablamos de talento, lenguaje sólido, estructuras complejas, escenarios imposibles, flows estratosféricos, habilidades sobrehumanas... en definitiva y en dos palabras: Hip Hop.

Cada cual es muy libre de interpretar cada uno de los títulos de los dos trabajos como mejor crea, no somos quienes para tratar de descifrar la simbología y los mensajes de unos autores tan exclusivos y fuera de serie como Hablando en Plata. Eso se lo dejamos al público y a los seguidores de un grupo de primera línea que quiere acabar con la creencia de que un disco doble sea inabarcable.

Y hay muchos aspectos que así lo demuestran: a la pericia de los MC's se une el talento de unos de los mejores compositores de beats de España. Big Hozone da seguridad, imprime contemporaneidad, aporta originalidad, facilita consejos... pero sobre todo contribuye a crear genuinos bangers de la talla de 'El castigo de los débiles' (increíble primer single/video-clip extraído del disco y tema que va a causar pasmo por su extrañeza y originalidad).

El hecho de que Hozone esté detrás de la mayoría de las producciones (Narco y Rayka también producen) hace que el sonido clásico de Hablando en Plata dé un giro de 180 grados y pase a ser más claro, nítido y actualizado, algo que van a agradecer los incondicionales de la banda y hará que se acerquen nuevos oídos atraídos por el altísimo nivel.

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