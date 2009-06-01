Fabio y Glitter Klinik - Celebritis

Ha llegado 'Bye Bye Supersonic', un "mensaje celestial a la raza oprimida de la tierra". Así nos presentan (en el primer corte, en la primera frase), Fabio Mcnamara y Luís Miguélez, su nuevo proyecto en común tras 8 años desde Rockstation; un disco que marcó una época. En 'Bye Bye Supersonic' encontramos la misma frescura, descaro, talento, ironía, ingenio y surrealismo de entonces, pero con una mayor madurez musical.

Fabio Mcnamara es casi un personaje mitológico, aunque aún tenga mucho que decir. Y que cantar... Sólo Luís Miguélez, desde Pedro Almodovar, ha conseguido sacar a Fabio todo el jugo musical y artístico con el que nació.

Por eso la noticia de su reencuentro está causando tanto revuelo... por fin está aquí 'Bye Bye Supersonic'.

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