Bin Ji Ling - Home

Bing Ji Ling es el nombre de guerra de Quinn Luke, miembro de la pandilla de Tommy Guerrero y un funk soul brother de toda la vida, con una debilidad por chicas casi desnudas y todas las cosas Prince, Stevie y Earth Wind And Fire.

Saca discos bajo una serie de alias, como por ejemplo Coppa (con Chris Veltri) y Expanding HeadBand (con Alexis Georgopoulos del grupo Tussle, cuyo álbum Telescope Mind fueproducido por él), en sellos como DFA, Smalltown Supersound y Lo Recordings. Ha remezclado a Honeycut y Curumin (Quannum Projects) y Romanowski (TrouserTrout), y ha colaborado con The Rondo Brothers (Fortune Records) y Blackalicious (Quannum Projects).

Luke también pincha en hotspots neoyorquinos como 105 Riv y subMerce, y en septiembre de 2008 Bing Ji Ling estrenó directo en la sala P.S.1 de la misma ciudad.

Guitarras acústicas tranquilizantes, un beat sencillo pero eficaz y Bing Ji Ling cantando sobre el placer de estar en casa. Home viene con remezclas de las manos de algunos de los más finos en Club Land : Jérôme Caron alias Blackjoy le da un toque disco up-tempo, añadiendo una guitarra super funky y un bajo matador; Tokyo Black Star acelera un poco el tema en clave deep-house, creando esa onda que solo saben los de Innervisions como hacerlo; y The Phenomenal Handclap Band de Nueva York enchufan sus sintetizadores estilo Moroder y llevan al corte al lado oscuro de la luna, para luego devolverlo al club justo a tiempo para un poco de dancing a última hora.

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