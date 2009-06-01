Alex TNT - Baby you Got the Feeling

Respeto por la música y evolución son laspalabras que aquellos que conocen a Alex TNT, aquellos que han pasado horas y horas tocando con él -actúa todos los domingos en la sala Jamboree de Barcelona, y ha tocado en numerosos países (Bélgica, Holanda, Portugal, Luxemburgo, Alemania, Canada, Estados Unidos...)-, citan a la hora de hablar de este joven músico nacido en Barcelona. Alex Alvarez comenzó a escuchar discos de blues desde la infancia, creció oyendo a los grandes maestros del género como Steve Ray Vaughan, Albert King, B.B. King, Howlin' Wolf, Johnny Guitar Watson, y otros muchos, y desde ese profundo conocimiento de la tradición está cimentando su carrera como Alex TNT.

Pero no sólo el blues, otras ramas de la música negra como el soul, funk o r&b también han tenido influencia en él, artistas como James Brown, Prince, Sly Stone, Otis Redding, Etta James, Stevie Wonder, incluso estrellas del pop como Mark Knopfler (Dire Straits). Querer es poder y Alex TNT lo está demostrando. Su ambición por mejorar día a día como guitarrista y compositor le ha guiado desde que con 15 años formó parte de The Four's Band y empezó a actúar en los clubs de Barcelona. Posteriormente pasó por bandas como Harmonica Zummel Blues Band y The Midnight Rockets, hasta que con 18 años Hook Herrera se lo llevó a su grupo, y tuvo la oportunidad de tocar en los mejores festivales y salas de blues de España y Europa. El siguiente paso fue crear su propia banda, Alex 'A' & TNT, con la que se dio a conocer entre los aficionados y la crítica. Ha publicado ya tres discos, Walking your way, I feel the blues again y este Change my style que presentamos ahora.

Entre el segundo y el tercer disco pasó una temporada en Chicago codeándose con puros bluesmen y de allí se trajo al teclista y pianista Rick Perkins, músico que ha acompañado a Al Green, B.B. King y Shaka Khan, entre otros, y con él y otros tres músicos de brillante curriculum afincados en Barcelona ha grabado Change my style: el estadounidense Julian Vaughn (batería), conocido por haber sido miembro del grupo de Johnny Copeland, Albert King o B.B. King, el catalán Javier Mas (guitarra), que ha tomado parte en la última gira de Leonard Cohen, y el bajista africano Steve De Swardt.

Change my style reúne doce temas compuestos por Alex TNT, donde hay blues, pero la mayoría de los temas tiran hacia el funk y el soul, temas rotundos y calientes, como el que abre y da título al disco, o Babe u got the feeling, donde utiliza scratches, con mucho groove, apoyados en una

magnífica base rítmica, y con la ayuda puntual de una sección de viento. Pero Alex tambíén sabe hacer baladas llenas de sentimiento, como I'll take my blues away. Alex TNT demuestra con este disco de excelente sonido que además de ser un gran guitarrista, está alcanzando la madurez como compositor de canciones.

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