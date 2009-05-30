'Fluido Rosa' se pone académico

Entre el 25 y el 30 de Mayo, la sede de la Fundación Ladines acogió un interesante taller impartido por Rosa Pérez, presentadora y directora del programa 'Fluido Rosa' de Radio 3.

Dicho taller, ha consistido en desarrollar una línea de trabajo de la que surgieran diferentes piezas de arte sonoro y radio arte. Ha sido una semana de investigación en torno al sonido, la música, la voz; utilizando todo esto para poner al día el archivo sonoro de la tradición oral asturiana.

Está prevista la publicación de un CD con las piezas resultantes de estas sesiones de Broadcating Art llevadas a cabo en la localidad asturiana de Ladines. Además, en este programa especial contaremos con varios artistas invitados, que también han hecho su aporte académico al taller: Javier Iriso, Blezna, Da Robotz, Ramón prada, Donkey Boy o la participación especial del colectivo Fiumfoto; entre otros.