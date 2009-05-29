Elige tus canciones favoritas de La Habitación Roja y escúchalas en concierto

Hablar de La Habitación Roja es hablar de un clásico del Pop Español. Un grupo que ha crecido y se ha asentado a lo largo del tiempo basando su carrera en el largo recorrido y en la pasión que desatan en sus fans.

Tras muchos discos en su primer sello saltaron a Mushroom Pillow para vivir el mejor momento del grupo. 'Nuevos Tiempos' supuso su comunión total con el público devolviéndolos al mejor lugar del trono. Esto se vió claramente reflejado en su gran gira de presentación y en la multitud de nuevos fans que les vieron crecer continuamente en una de las carreras que mejores palabras recogerá en los años venideros.

Después volvían a publicar nuevas canciones a través de 'Dirán que todo fue un sueño' para volver a los brazos de Steve Albini en el 2007 para un nuevo disco donde siguen afianzando un sonido más duro y directo al corazón. Con 'Cuando ya no quede nada' se centran en sonidos más oscuros y buscadores de oro. En el mismo 07 editan 'Posidonia', repleto de temas extras y ya en el 08 se van hasta 'Esta no será otra canción de amor' con otro mini cd de 7 temas.

Llegan las reediciones

Mientras preparan su nuevo disco a publicar en Septiembre de este año, se reeditan sus cuatro primeros discos junto a extras, inéditos, singles, caras B's, maquetas y un nuevo concepto visual que define finalmente la globalidad del mundo de La Habitacion Roja.

Todos los diseños de los discos se han cuidado al máximo, hechos de nuevo partiendo de recientes sesiones de fotos que Chus Antón ha tomado en Noruega. Cada uno tiene un segundo CD con ese material extra que da una visión muy completa de cómo era el grupo en cada momento.

Participa en la encuesta

Desde el 19 de mayo se encuentran en las tiendas estas reediciones. Para celebrar este acontecimiento tendrán lugar entre el 18 y el 21 de junio cuatro conciertos exclusivos en los que el público escuchará un setlist especial formado únicamente por canciones de esos primeros discos. Tú decides cuales serán las canciones que sonarán en dichos conciertos. Sólo debes participar en la encuesta y elegir tu favorita de estos cuatro discos.

Las fechas definitivas para estos conciertos especiales son:

18/06 Sala El Sol - Madrid

23.00h - entrada anticipada 15 - taquilla 20

19/06 Sala El Loco - Valencia

21.30h - entrada anticipada 15 - taquilla 20

20/06 Las Playas - Zaragoza

22.00h - entrada anticipada 8 - taquilla 10

21/06 Plaza del Mercado Municipal - Marbella, Málaga

22.30h - gratuito

Nuevo disco

En estos momentos La Habitación Roja se encuentran grabando su séptimo disco. En su blog en la web de Radio 3, la banda ofrece puntualmente los detalles de esta grabación. El final del post del primer día es toda una declaración de intenciones: "...aquí estamos, dispuestos a hacer el mejor disco de nuestra carrera, como siempre solemos decir, sólo que esta vez es de verdad. Como decía Steve Albini: this is the one. Y es que si no tienes la impresión de que vas a hacer un buen disco es mejor no hacerlo. Puede que no lo sea, puede que sí, pero uno tiene que estar realmente emocionado con las canciones que va a grabar, y creo sinceramente que es la más bonita colección de canciones que hemos reunido nunca".