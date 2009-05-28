Radio 3 se vuelca con Territorios Sevilla

El Festival Territorios Sevilla se consolida en su decimosegunda edición como un cartel extremadamente diverso, apropiado para cualquier paladar y con la calidad musical por bandera. La programación de los tres días de Territorios Sevilla llenará durante los días 28, 29 y 30 de mayo el Monasterio de la Cartuja de la mejor música nacional e internacional, en estilos como la world music, la electrónica, el pop-rock independiente o el hip-hop, con una serie de grupos que aúnan variedad y clase a partes iguales.

Desde Radio 3 te ofreceremos una programación especial durante viernes y sábado para que vivas en directo todo lo que allí acontece con retransmisión en directo de una gran cantidad de conciertos, al igual que sucediera con Territorios África el fin de semana pasado, donde pudimos degustar conciertos donde estaba presente lo más granado del panorama africano, como Seun Kuti, Rokia Traoré, Tony Allen; Tiken Jah Fakoli o Bassekou Kouyaté, entre muchos otros.

El viernes 29 de Mayo, Gustavo Iglesias y José Manuel Sebastián, del programa 'Hoy Empieza Todo', serán los encargados de contarte todo lo que sucede en el festival, desde las 22 horas, en un día donde el cartel presenta grandes grupos de la talla de Akron/Family, formación de rock experimental que bebe de un profundo legado folk; The Jayhawks, banda alternativa de country que se ha hecho un hueco con todo merecimiento entre los más destacados de su género; Lori Meyers, banda granadina que a día de hoy es un claro exponente de la música indie hecha en nuestro país; y un plato fuerte que brilla con luz propia, Wilco.

La formación de Chicago, liderada por Jeff Tweedy, actuará por primera vez en la capital sevillana en uno de los escenarios situados durante el Festival en la sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo . Los seguidores de la banda disfruten de su poderoso directo en el que presentarán su nuevo trabajo de estudio, que lleva por título 'Wilco the Album'.

El sábado es el día en el que el Hip Hop es el claro protagonista. Sevilla All Stars traerá lo mejor del Hip Hop hispalense, una auténtica fábrica de rimas, con un concierto conjunto de más de dos horas de duración con lo más significativo del género en Sevilla: SFDK, Tote King, Juaninacka, Shotta, Dogma Crew, Jesuli y El Límite unirán fuerzas en la que será una cita con la historia del rap. El evento será retransmitido por José Manuel Sebastián y por Frank T, director y conductor de 'La Cuarta Parte' y una de las voces más reconocibles del panorama musical urbano en nuestro país.

Prepárate para disfrutar de esta cita musical. Estate muy atento a nuestra programación, que Territorios Sevilla calienta motores.