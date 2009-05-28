Día especial Haydn de Euroradio en Radio Clásica

El 31 de mayo de 1809 fallecía en Viena Franz Joseph Haydn, compositor fundamental para comprender la historia de las grandes formas clásicas en la música. Considerado por muchos como verdadero padre de la sinfonía o el cuarteto, Haydn fue un hombre de vida pacífica y sosegada, entregado plenamente a la música en la que destacó en su época.

El próximo domingo es la fecha exacta del segundo centenario de su fallecimiento: la Unión Europea de Radiotelevisión no ha querido dejar pasar esta ocasión singular y conmemora este aniversario con un extenso programa especial que se iniciará a las 12 de la mañana y se extenderá hasta la medianoche, a través de diez conciertos especiales desde Hungría, República Checa, Francia, Alemania, Reino Unido Austria y España, y que emitirán 23 países europeos. La inauguración llegará en directo desde la gran sala de ceremonias del Palacio de los Esterhazy en Hungría, donde Haydn pasó buena parte de su vida al servicio de los príncipes, y en esa misma sala se cerrará con otro concierto a partir de las once de la noche. Tendremos ocasión de escuchar una selección muy variada del amplísimo catálogo del compositor, desde la música instrumental, ya sea sinfónica o de cámara, hasta los géneros vocales tanto en el terreno religioso como operístico.

Radio Clásica de Radio Nacional de España ofrece íntegramente este programa en el que participa con una destacada y singular producción, grabada en la Iglesia de la Santa Cueva de Cádiz, en la que podremos escuchar una de las obras de las que más satisfecho estaba Haydn, Las Siete Últimas Palabras de Cristo en la Cruz, en versión de fortepiano, y enmarcada en la ceremonia del Sermón de las Siete Palabras para la que en principio escribió su partitura Haydn. Se trata de una reconstrucción realizada por Luis Lozano que dirige en el concierto al grupo Alfonso X El Sabio, y en la que la versión de la obra de Haydn es de Jacques Ogg en el fortepiano. Recordamos así el origen gaditano de esta gran obra del compositor austriaco, pues la escribió siguiendo un encargo de un canónigo de la capital andaluza, encargo que, según la tradición, sería además para esta Iglesia de la Santa Cueva, una extraordinaria joya de la arquitectura neoclásica, de gran riqueza escultórica y pictórica.