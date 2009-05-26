El Postre se cuela en el teatro

Este jueves 28 a partir de las 22 horas, El Postre de Radio 3 se cuela en el Teatro Lara para ofrecernos en directo una representación teatral a través de la radio. El programa que presenta Isabel Ruiz Lara se colará en la sala madrileña para llevar a los oyentes de la emisora la obra 'Trio en MI Bemol'. Se trata de otra de las apuestas de Radio 3 por acercar la cultura en cualquiera de sus ámbitos y formatos a toda su audiencia.

Dirigida por Antonio Rodríguez, 'Trío en MI Bemol' es una obra teatral escrita por el cineasta francés Eric Rhomer. Se trata de un puesta en escena sencilla que nos presenta una reflexión sobre el amor a través de un hombre y una mujer anónimos. Además, la obra continene temas como la importancia de la palabra, el azar y las relaciones sentimentales con mirada púdica. Una representación construida con precisión, sencilla y ligera sólo en la superficie, y que cubre esa sencillez con el sonido en directo de piano, viola y clarinete.

El resto de la jugada, recae -cómo no- en los dos únicos protagonistas de 'Trio en MI Bemol': Bárbara Lennie y Santi Marín. Ella, nominada al Goya como actriz revelación por 'Obaba', de Montxo Armendáriz, y con una carrera que suma títulos como 'Mujeres en el parque' o 'Las 13 rosas', de Emilio Martínez Lázaro. Él, conocido sobre todo en televisión por la serie 'Desaparecida' de TVE.

De esta forma, podrás descubrir el sonido del teatro a través de la radio. Leticia Audibert, Santiago Bustamante, Jorge Barriuso e Isabel Ruiz Lara nos trasladarán todo lo sucedido en el vestíbulo del Teatro Lara de Madrid, donde se escenificará esta obra teatral que se ha representado en las últimas semanas para no más de 50 personas por sesión.