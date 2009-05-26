"¿'Amor y rock?', ¿a quién se le ocurrió?", nadie lo sabe. El caso es que comenzaron a escribir posibles títulos para el quinto disco de Sidonie en un folio que colgaron de un imán en el frigorífico de la terraza de los estudios Blind Records de Barcelona y el último era 'Amor y Rock'. ¡No, no, no, nada de eso! "Cuando se lo enseñamos a la gente que viene a escuchar la grabación, siempre tapamos este" (Axel).

El Incendio es el título definitivo del quinto disco de Sidonie, que se publica el 18 de agosto y que habla de amor: "Porque sí, porque este año he pasado lo mío y me apetecía hablar de ello aunque es realmente difícil contarlo en primera persona" (Marc). El Incendio, preciosa y precisa metáfora del amor, resume las 12 llamaradas que conforman el nuevo trabajo de una de las bandas más importantes e interesantes de nuestra escena.

Sidonie se descubre para afrontar de manera directa, contundente, inmediata y fresca el motor del universo, lo que a todos -no se libra nadie- nos mueve y por lo que todos nos movemos. Y van al grano porque 'El Incendio' es pasión, es fuego y quema y lo hacen en poco más de media hora. Cada uno de los capítulos de su nueva historia no supera los 3 minutos, lo que nos recuerda la teoría de la perfecta canción pop, en la que yo siempre hago hincapié. Por eso, cuando finalizas la escucha de todas ellas, te quedas con ganas. En un principio iban a mostrarnos 6 canciones y, al final, fueron 8. ¿Qué pasa si, al descubrir 8 canciones de las 12 que hay en un disco, quieres más? ¿Qué pasa si, de las 8, no hay ninguna que te parezca regular?, que las 4 restantes estarán en el mismo nivel ergo El Incendio será uno de los álbumes del año, seguro.

Axel se emociona con 'Un-Día- Más-En-La-Vida', Jes intenta contenerse con 'El Adiós', Marc prefiere 'La Sombra', Arturo coincide con Axel y yo me debato entre lo que dice Marc y una barbaridad llamada 'En Mi Garganta'. Pero vamos por partes:

El Incendio. Es el single, que se publicará a principios de Junio, la que bautiza el quinto largo de Sidonie y en la que no se andan con rodeos, todo arde: "los mares, los desiertos (...) arde la culpa de nuestro deseo y las palabras que llevan veneno (...) somos un incendio sin control". ¡Madre de Dios!. Respira, coge aire porque esto no ha hecho más que empezar.

La Sombra. Para nuestro gozo y satisfacción, 180 Grados (Radio 3) fue, en cierto modo, la inspiración de La Sombra después de que Marc escuchara el programa que dedicamos a esta región de oscuridad. En ningún modo, este es el motivo de que 'La Sombra' sea una de mis favoritas, es que su falta de luz sobrecoge y, al final, ¿quién quiere el sol?. La escuchamos sin terminar, ahora tienen que irse a Hungría a grabar con una orquesta sinfónica y el resultado puede ser espectacular.

Nueva York. La única con toque bluegrass. La que han estado tocando en directo en los últimos conciertos de la gira de 'Costa Azul'. Esa canción que parece haber estado contigo toda la vida. "Bueno, son tres acordes, es fácil". No, Marc, no me refiero a eso, es que es de primera asimilación y te permites el lujo de cantar el segundo estribillo. Encaja rápidamente y aquí se acaba la conversación.

Por ti. ¿Alguien puede creer que Sidonie componga e interprete una habanera? Sí, con un par. La historia es que el padre de Marc es cantante de habaneras y él siempre quiso escribirle una canción pero le gustó tanto el resultado que decidió incluírla en el disco. Seguramente 'Por ti' va a ser el capítulo que más choque a todo el mundo porque nadie se lo espera pero, ¡ojo!, cuando Sidonie se ponen tiernos son peligrosos, contagian y te llevan a su terreno.

Un-Día- Más-En-La-Vida. Miri Ros aparece por tercera vez en un trabajo de Sidonie (primero fue 'Dos Murciélagos' y después 'Los Olvidados'). El cristal transparente y delicado de su voz asoma en el estribillo y cita los días de la semana. "Creemos que esta canción va a ser la que más guste a los niños igual que pasó con El Giraluna" (Jes). "Yo no estoy preparado para vivir más emociones hoy, ¡uffff!" (Axel).

El Adiós. Es la canción más triste de las 12 de El Incendio. Un fuego que acaba en cenizas y que arrasa con todo lo vivido. Así te sientes cuando escuchas el mensaje y piensas: "¡que no me pase a mi, por favor!". Jes se queda sin palabras y sólo indica que es preciosa. Pregunto si va a ser la última en los conciertos pero todos están de acuerdo en que no se pueden despedir con algo tan compungido. Un suspiro y seguimos.

En Mi Garganta. Es difícil describir esta canción por todas sensaciones que te provoca. La hubiera escuchado unas 99 veces más y no me hubiera cansado. Esta sí es perfecta para cerrar un bolo, es la más festiva, es alegre y muy fresca. Jes toca la mandolina y Fluren el piano y suena increíblemente bonito. Todos aportan su granito de arena en los coros -Santos y Ricky, incluídos- . "¿Nos podemos hacer los chulitos?" (Marc); "Sí, claro" (respondo); "Sidonie es la banda que más cuida los coros en sus canciones y la que mejor lo hace, muy por encima de (...)", no se pueden decir nombres, ellos son los que más tiempo dedican a los coros y punto. Y se nota. La tocaron para nosotros en directo, improvisaron un set y nos mantuvimos todo el rato con los ojos abiertos como platos y con una sonrisa de oreja a oreja. Fue un regalo de Sidonie: ofrecernos su primer bolo de El Incendio Tour.

Algo Nos Pasará. Les convencimos de que nos dejaran oír una más aunque no nos costó mucho, la verdad. Los tres aseguran que es la primera vez que se sienten plenamente orgullosos de mostrar a la gente su disco, entero. Todos los pasajes de su quinto álbum merecen la pena y no dejan lugar a dudas. Quizá, esta es la canción que podía haber pasado más desapercibida, contaba con el hándicap de haber llegado después de 'En Mi Garganta' pero, de pronto, miro al infinito y escucho: "Me cuentas que tienes un libro, que refleja lo que tú quieres ser. Hay libros que tienen espejos en vez de páginas de blanco papel". El final también impacta pero prefiero que lo descubras tú mismo.

Falta el orden de aparición de las 12 llamas de El Incendio y la técnica es la que llevan empleando desde 'Shell Kids' y que consiste en ir a cenar al mismo restaurante de siempre y escribir en una servilleta lo que cada uno considera oportuno, con debate previo, esta vez, para que nadie ponga desajustes del tipo 'Amor y Rock' (se permiten risas). En la portada, el beso de una pareja que da lugar a la ambigüedad más absoluta.

Que nadie se lleve a engaño: no hay psicodelia, ni sitares, ni gracietas; no hay dandies, ni cocktails... glamour, siempre pero, sobre todo, lo que hay es rock, evolución y madurez, en línea recta y por la vía rápida. Como ellos dicen: saltarán chispas.

El Incendio se pone a la venta el próximo 18 de Agosto, distribuido por Sony BMG

Agradecimientos a Sidonie, Fluren, y Santos. Edición y montaje: SidonieRoger Casas-Alatriste

La foto de portada es de Albert Manau.