Colaboraciones de lujo para celebrar la gran fiesta de la música

Un año más, llega la ocasión de celebrar el Día Europeo de la Música, y Radio 3 ha unido esfuerzos con Heineken y Matadero Madrid para presentar una cita para recordar, que además será retransmitida por las principales voces de la emisora a lo largo del próximo 21 de Junio.

12 sorpresas en formato dúo

De cara a esta importante cita, se han grabado una serie de colaboraciones que se resumen en doce canciones, doce temas que algunos de los mejores artistas y grupos del indie español han grabado. Son grandes éxitos de los últimos años y que podrán verse en directo en la retransmisión especial a través de Radio 3.

La sede principal de las celebraciones del Día de la Música será el Matadero Madrid, que contará con cuatro escenarios diferentes e inaugurará esta celebración a las 12 de la mañana, con la apertura del Mercado de la Música de Matadero (MMM). Se trata de una gran muestra abierta al público que tendrá lugar en la Nave 16 de las instalaciones del Matadero de Madrid, en la que participarán expositores de los diferentes sectores del mundo musical y que permitirá al público asistente acceder a compra de entradas, discos, información sobre festivales, merchandising y mucho más.

La Nave 16 acogerá también la exposición de fotos y vídeos de los dúos, obras artísticas realizadas por algunos de los creadores jóvenes más prometedores del panorama nacional, ademas de la exposicion de los 20 carteles finalistas del Concurso Día de la Musica, cuyo ganador se ha presentado este jueves.

La apertura de este Mercado de la Música Matadero contará con un espectacular directo de inauguración en su propio escenario, el protagonizado por Vetusta Morla, que contará con la colaboración de Christina Rosenvinge en el tema 'Chicago' de Sufjan Stevens.

Por el escenario MMM también pasarán por la tarde los conciertos de Nudozurdo, Extraperlo y ExtraperloJulio de la Rosa (que colaboraran juntos en el tema 'Del Montón' de Sr. Chinarro) y Mendetz, que contará con Marc de Dorian, en la interpretación conjunta que han grabado de 'First of the gang to die' de Morrissey.

Además, durante la jornada de Mercado, el escenario 'MMM' también servirá de sede para los sets acústicos de otros muchos grupos nacionales emergentes.

El 'Escenario Verde', situado en la explanada de Matadero, quedará inaugurado con la actuación a las 13.30 de Elastic Band y de Lori Meyers a partir de las 14 horas. Ambos grupos se unirán, con la colaboración de Guille Mostaza, para interpretar 'Magic' de Chucho. Por la noche, el Escenario Verde será una gran fiesta con los conciertos de Russian Red y de The Sunday Drivers, que al final se unirán en el escenario para interpretar el tema 'Divine' de Sebastian Tellier.

Un escenario para celebrar 30 años

El escenario Radio 3 celebrará los 30 años de emisión de la cadena con una serie de conciertos que inaugurará con su directo Catpeople a las 12.45 horas. Desde las 15 hasta las 17 horas pasarán por este escenario grupos como JF Sebastian, Aline ant The Spendids, Idealipsticks o Underwater Tea Party.

A las 17 horas llegará el momento de los directos de Cuchillo y de Klaus&Kinsky, que además colaborarán interpretando 'Let's make love and listen to Death from above' de CSS.

Por su parte, el Café Teatro de las Naves del Español acogerá no sólo nuevas actuaciones y programas, sino también debates sobre la realidad musical organizados por Radio 3.

La música se celebra en otras ciudades

En el caso de Barcelona, la Plaza de la Odisea del Maremagnum acogerá, por segundo año consecutivo las actuaciones del Día de la Música Heineken, en la tarde-noche del 21 de junio. Inhabitants protagonizarán el primer concierto y contarán con Adrián, cantante de Catpeople, para interpretar su versión de 'Cape Cod Kwassa Kwassa' de Vampire Weekend.

Remate ofrecerá su set y colaborará con Cohete en el hit 'Time to pretend' de MGMT. Templeton y Alondra Bentley ofrecerán a continuación sus conciertos y se unirán durante la interpretación de 'Crazy' de Gnarls Barkley. El fin de fiesta lo pondrán sendos conciertos de Christina Rosenvinge y Vetusta Morla, que también colaborarán interpretando la canción que han grabado para este día especial.

En Valencia será la sala The Face la escogida para los conciertos de Ratolines, ganadores del proyecto Demo FIB Heineken, La Bien Querida y Manos de Topo. El cantante de Manos de Topo, Miguel Ángel, se unirá como fin de fiesta a La Bien Querida para interpretar su particular versión de 'Baraja de cuchillos' de Joe Crepúsculo.

El Campus Universitario de Ourense acogerá los directos de Sevigny, Elodio y los Seres Queridos, Tachenko, que colaborará con The Requesters en el tema 'Dreams' de TV on the Radio. Arizona Baby y L.A. también interpretarán juntos, tras sus respectivos conciertos, el tema 'Standing in the Way of control' de Gossip. El gran fin de fiesta corresponderá a Lori Meyers, que tras participar en los actos de Madrid por la mañana, ofrecerán un gran concierto en Ourense para dar paso a un divertido set DJ de cierre a cargo de The Requesters.