Los Conciertos de Radio Clásica

Desde el pasado sábado 16 de mayo, ha comenzado el ciclo organizado por Radio Clásica, 'Solistas del siglo XXI'.Cinco conciertos de música de cámara, que se celebran en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, a los que se puede acceder gratuitamente hasta que el aforo esté completo. Las obras, entre las que se encuentra un estreno absoluto de la compositora Sofía Gubaidulina, estarán interpretadas por alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y del Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid. Todos los conciertos comenzarán a las 12:00 del mediodía y serán transmitidos por Radio Clásica.

CALENDARIO:

16 de mayo: Grupo Acies. Obras de Brahms y Schnittke.

23 de mayo: Ensemble Baroque. Obras de Bach, Zelenka y Couperin.

30 de mayo: Grupo Albéniz Prosegur. Obras de Beethoven y Schnittke.

6 de junio: Luis Grané y Marcelo Balat. Obras de Albéniz, Chopin, Ravel y Gubaidulina (estreno absoluto).

13 de junio: Trío Concordiae. Obras de Beethoven y Shostakovich