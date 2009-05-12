Reacciones ante la marcha de Antonio Vega

Muchas son las voces que se van sumando al pésame tras el fallecimiento de Antonio Vega. Grandes personajes cercanos a la figura del artista, muchos de ellos integrantes de la parrilla de Radio 3, se unen ante la pérdida del excepcional cantautor, fallecido a los 51 años por causa de un cáncer de pulmón.

Aquí podrás escuchar las diferentes muestras de afecto de gente que apreció su música y sintió un inigualable afecto por su persona, un genio que contribuyó de forma muy activa a cambiar los cauces de la realidad musical de nuestro país y que estuvo siempre en el ojo del huracán. Todos coinciden en afirmar que Antonio era una persona con una sensibilidad extrema, introvertido y silencioso pero lleno de bondad.

Diego A Manrique, director adjunto de Radio 3, fue el primero en pasar ante los micrófonos para expresar su malestar por la muerte del cantante. Según Manrique, la figura de Vega siempre ha sido especial para la emisora. "Antonio era un artista Radio 3, es un artista nuestro". Santi Alcanda, director y presentador de 'Como lo Oyes', fue los que pudimos escuchar especialmente emocionado. Con Antonio Vega tenía una larga amistad, y ha seguido de cerca su delicado estado de salud. Fue Alcanda el último en entrevistarle en Radio Nacional, y uno de los que mejores recuerdos guarda del cantante. "Siempre ha vivido muy intensamente, siempre haciendo lo que quería", ha resaltado Alcanda.

Uno de los que mejor conoce la música de Antonio Vega y sobre todo sus inicios, es Jesús Ordovás, experto periodista musical y durante años, presentador del programa 'Diario Pop' de Radio 3. Ordovás, que además ha escrito una emotiva carta pública dedicada al cantante, ha hecho retrospectiva, asegurando sobre Vega, que "los primeros momentos fueron los más emotivos en su carrera". Juan de Pablos, director y conductor de 'Flor de Pasión', recordaba con emoción y tristeza su último encuentro con el cantante: "Había un impulso vital premonitorio la última vez que nos vimos". Otra componente histórica y ex directora de la emisora, Beatriz Pecker, recordó el concierto que Vega ofreció hace cinco años en la Sala Sol de Madrid para celebrar el 25 aniversario de Radio 3. Según Pecker, "Antonio tenía éso que convierte a un cantante o compositor en un artista".

También el mundo de la música ha hecho presencia en este último adiós a modo de homenaje. El primero de ellos, Nacho García Vega, primo del cantante y compañero del mismo en Nacha Pop. En una edición especial del programa Siglo 21, el también cantautor ha hablado con Tomás Fernando Flores de la importancia de la obra de esa otra mitad del legendario grupo de los 80, que ahora queda en el recuerdo de todos. Otro componente de la banda, el batería Ñete, ha recordado los buenos momentos de la banda, asegurando que "mucha gente lo quería, era el más grande".

Teddy Bautista también ha pasado por los micrófonos de Radio 3. Además de ser presidente del consejo de dirección de la Sociedad General de Autores, Bautista además fue el productor del primer disco de Nacha Pop, el homónimo de 1980 que incluía canciones como 'La chica de ayer'. Según Bautista, el cantante "era una persona de extrema sensibilidad". De dicha sensibilidad también ha habladoÁlvaro Urquijo, que en este caso lo ha hecho como conocido, y sobre todo como admirador del cantante. Urquijo, componente del grupo Los Secretos, ha echado la mirada atrás: "Él solía decir que prefería hacer pocas canciones, pero buenas". Justo lo que se ha podido comprobar a lo largo de este martes en la programación especial de Radio 3.