Universimad 09 llega a Radio 3

La Universidad Complutense se llena de ritmos y melodías este viernes, 15 de mayo, en un maratón musical de doce horas emitido en directo por Radio 3 de Radio Nacional de España. El Universidad 2009 llega con una celebración especial, la conmemoración de los 30 años de Radio 3. Lo mejor del indie nacional sonará en el Paraninfo de la Complutense, para disfrute en vivo de los más de 20.000 espectadores que se citarán en el Campus y de los centenares de miles de oyentes que lo podrán seguir en directo por radio desde toda España. Radio 3 emite hoy todo el festival en directo, desde las 12:00 hasta las 00:00 horas, para lo cual ha preparado la siguiente programación:

12:00 h. ANNI B SWEET en Escenario Universimad (Presenta Julio Ruiz)

12:30 h. LIDIA DAMUNT en Escenario Complutense (Presenta Julio Ruiz)

13:00 h. ZAHARA en Escenario Universimad. (Presenta Tomás Fdo Flores)

13:30 h. HAVALINA y amigos en Escenario Complutense (Presenta Tomás Fdo Flores)

14:15 h. PARPADEO en Escenario Universimad (Presenta Tato Puerto)

15:00 h. Muestra Complutense (Presenta Tato Puerto)

Ciudad Dormitorio en Escenario Complutense; Sheepfold Sling en Escenario Universimad; Whistlino en Escenario Complutense

15:30 h. Finalistas de los Premios Rock Villa de Madrid. (Presenta Tato Puerto)

Avenues & The Silhouettes en Escenario Universimad; Bleach en Escenario Complutense; Fin Destiempo en Escenario Universimad; Idealipsticks en Escenario Complutense; Inlogic en Escenario Universimad; The Welcome Dynasty en Escenario Complutense; Zoomao en Escenario Universimad

17:00 h. ARIZONA BABY en Escenario Complutense (Presenta Virginia Díaz)

17:30 h. L.A. en Escenario Universimad (Presenta Virginia Díaz)

18:00 h. THIS DRAMA (Ganadores 30 edición Premios Rock Villa de Madrid). En Escenario Complutense (Presenta Tato Puerto)

18:30 h. Entrega 31º Premios Rock Villa de Madrid + actuación grupo ganador. En Escenario Universimad (Presenta Tato Puerto)

19:00 h. SIDECARS en Escenario Complutense (Presenta Ángel Carmona)

19:30 h. LE PUNK en Escenario Universimad (Presenta Paula Requeijo)

20:30 h. JAVIER CORCOBADO en Escenario Complutense (Presenta Diego Manrique)

21:15 h. THE UNFINISHED SYMPATHY En Escenario Universimad (Presenta Arturo J. Paniagua)

22:00 h. WE ARE STANDARD en Escenario Complutense (Presenta Marta Echevarría)

22:45 h. LA EXCEPCIÓN en Escenario Universimad (Presenta Teo Sánchez)

La sexta edición del Universimad se celebra en las instalaciones deportivas del Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, ubicadas en Avda. Complutense s/n. Si has solicitado tu invitación a través de la web de Radio 3, un correo de confirmación te indicará los pasos que debes seguir.