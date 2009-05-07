Universimad 09 calienta motores

Este jueves se ha llevado a cabo la presentación de Universimad 09 y de los XXXI Premios Rock Villa de Madrid que, en el marco de las Fiestas de San Isidro, organizan el Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid junto con Radio 3 y Creacción: Asociación Cultural, con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid. El evento contará con un ecléctico cartel de lujo donde tienen cabida multitud de estilos y diversas propuestas musicales.

Radio 3 retransmitirá en directo desde las 12 del mediodía íntegramente las más de 12 horas del festival, que reunirá una amalgama de experiencias sonoras de lo más variopintas para satisfacer los paladares más exigentes. El evento estará retransmitido por los propios presentadores de la gala, grandes voces habituales de la parrilla de la cadena. Para conseguir disfrutar del Universimad de forma gratuita, te ofrecemos la posibilidad de conseguir las invitaciones enviando un correo electrónico a la dirección radio3@universimad.org

Presentación del evento

Juan Manuel Álvarez Junco, vicerrector de la Complutense, se mostró encantado de que se vaya a llevar a cabo una nueva edición del festival y recordó que se trata de una zona que hace algunos años se trataba del extrarradio madrileño y a día de hoy se puede incluir perfectamente dentro de la almendra central, con buenas instalaciones y muy bien comunicado.

Por su parte, Diego Manrique, director adjunto de Radio 3, así como director y presentador de 'El Ambigú' en la misma cadena, haciendo gala de su amplio conocimiento en el mundo festivalero, apostilló que el Universidad es una oportunidad para conocer al público, que suele ser muy agradecido y que entiende la propuesta que allí se presenta, no concebida para gente dogmática. Lo más enriquecedor es apreciar cómo se mezclan las diferentes tribus urbanas en el mismo recinto, un lugar donde se apuesta por el futuro de la música creativa.

Julio Muñoz, organizador del Universimad, ha agradecido la presencia de Radio 3 en la organización del evento, aseverando que ésta cadena es el cauce idóneo para encontrar nuevos grupos dentro de la gran propuesta musical existente hoy día. El festival contará con 24 grupos de muy diverso pelaje. Asimismo, también tuvo tiempo para recordar los que se han presentado al concurso Rock Villa de Madrid, el más antiguo de España de éste género. 7 bandas de las mil y pico que se presentaron a la convocatoria de este año tendrán cabida en Universimad. Muñoz no eludió la polémica al considerar que la industria no da salida a la gran creatividad latente. Defiende que hay que apostar por espacios nuevos, como lleva 30 años haciendo Radio 3, pero hay otras instituciones -léase SGAE- que están llevando a cabo la tarea contraria.

"Amos chacho, que llega el jambo loco"

Posteriormente, una vez presentado el evento, fue el turno de que tomaran la palabra dos de los integrantes del grupo catalogado como cabeza de cartel, 'La Excepción'. Juan Manuel Montilla, 'El Langui' y 'El gitano Antón'. Recordaron con nostalgia que se trata de su segunda participación en éste festival, ya que estuvieron presentes hace unas cuantas ediciones, cuando su primer disco, 'Cata Cheli', acababa de ver la luz.

Afirman sentirse encantados porque Universimad y Radio 3 les abrieron la puerta a la fama, e ironizan con que ahora nos encontramos en una situación muy diferente a aquél concierto, ya que "entonces tocamos a las 12 del mediodía y ahora somos los encargados del fin de fiesta".

Respecto a las posibilidades potenciales del festival, aseguran que éste tipo de iniciativas son las que verdaderamente sirven de motor para la industria, e hicieron hincapié en que es totalmente necesario potenciar la cultura. Diego Manrique les agradeció su aportación a la misma "creando una curiosa mitología de un barrio olvidado", haciendo mención a Pan Bendito, barrio madrileño donde residen los componentes de 'La Excepción'.