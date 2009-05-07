Las músicas del mundo se encuentran en Radio 3

Radio 3 se traslada, desde este jueves 7 de mayo hasta la madrugada del domingo 10, a Cáceres para ofrecer una programación especial con motivo de la XVIII edición del Festival World of Music, Art & Dance (WOMAD), una cita que cada año reúne a algunos de los músicos más importantes de todo el mundo. La emisora emitirá varios de sus programas desde el festival para conversar con sus protagonistas y ofrecer las mejores actuaciones en vivo.

En directo

Este jueves 7 de mayo, Lara López, directora de Radio 3 y presentadora del programa Músicas Posibles, hará un programa especial sobre el WOMAD que contará con la presencia de algunos de los artistas participantes en el festival y con miembros de la Casa África. Sin duda, la música será gran protagonista de este espacio.

Al día siguiente, el viernes 8, de 18:00 a 19:00 horas, Tato Puerto, presentador de En un Mundo Feliz, el programa de denuncia social y que da voz a los más desfavorecidos de cualquier parte del mundo, se fijará en la iniciativa África Vive que promueve la Casa África para celebrar el día de África en todos los rincones de España.

Asimismo, una parte del programa estará destinada a los talleres que se lleven a cabo en el WOMAD y, para ello, Tato Puerto entrevistará al responsable del Ciclo de Cine WOMAD - Casa África; al responsable del taller de batik, Dickson Isowa Eghiaruwa y a un miembro de Médicos Sin Fronteras, ONG que está llevando a cabo una importante campaña de vacunación contra la meningitis en África. Por supuesto, no faltará la mejor música del continente negro.

Y, el sábado 9, de 22:00 a 2:00 horas, Rodolfo Poveda conducirá una edición especial de Trópico Utópico. Serán cuatros horas de música en vivo que contará con conciertos como el de Depedro y Elíades Ochoa, y, en diferido, los de otros artistas que también actuarán en el WOMAD como Salif Keita, Seckou Keita, Amadou and Marian o Aterciopelados. El programa contará con algunas sorpresas y, por supuesto, descubrirá a los oyentes a algunos artistas desconocidos para el gran público, pero del máximo nivel.

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A través de nuestra web

Como siempre, los internautas podrán seguir la programación especial de Radio 3 con motivo del WOMAD a través de la web de la emisora. Asimismo, los oyentes podrán descargar los podcasts de todos los programas que se emitan desde Cáceres para escucharlos en cualquier momento y en cualquier lugar.

A por el 18º año

El WOMAD de Cáceres, que este año celebra su XVIII edición, del 7 al 10 de mayo, comenzó su andadura en 1992 y desde entonces se ha convertido en uno de los acontecimientos culturales más importantes de nuestro país. La presente edición contará con tres escenarios -la Plaza Mayor, la Plaza de San Jorge y la Plaza de las Veletas- en el que actuarán 25 grupos, 8 de ellos españoles: Carlos Ojeda, Laura, Manantial Folk, Inlavables, Alambiqueña del Oeste, Depedro, La Shica y Mayte Martín.

Además, traerán sus ritmos desde todos los continentes: Amadou and Marian, Salif Keita y SMOD, de Mali; Aterciopelados, de Colombia; BLK JKS, de Sudáfrica; Elíades Ochoa, de Cuba; Hindi Zahra, de Francia; Mor Karbassi, de Israel; Paprika Balkanicus, de Rumania, Esolevenia y Serbia; Rachel Unthank and the Winterset, de Reino Unido; Seckou Keita Quartet, de Senegal; Toumast, de Sahara; y Víctor Deme, de Burkina Faso.