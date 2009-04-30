Radio 5: la radio informativa por excelencia

Han pasado ya 15 años desde que Radio 5 comenzó a dar a sus primeros pasos y en todo este tiempo su espíritu siempre ha sido el mismo: informar. Somos el mejor ejemplo de servicio público y la radio informativa por excelencia. Damos noticias cada quince minutos, conectamos con la DGT, con la Agencia Estatal de Meteorología, con la Bolsa, con nuestros corresponsales y con las más de 60 emisoras repartidas por las distintas comunidades autónomas. Estamos continuamente abiertos a la actualidad y damos en directo todas las noticias de interés.

En Radio 5 también pueden encontrar espacios dedicados a la ciencia, a la cultura, a la igualdad, a la economía, al medio ambiente, a la tecnología, a la salud, a la solidaridad, al deporte...

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