Música sobre ruedas desde Jerez

El rugir de los motores y la música marcarán el ritmo del 2 de mayo en Jerez. Como cada año, el mundial de motociclismo vuelve a la ciudad andaluza, con motivo del Gran Premio de España. RTVE ha preparado el tradicional concierto, con un cartel de lujo, que tendrá lugar en las inmediaciones del Parque González Hontoria.

Este domingo 3 a partir de las 16 horas, Radio 3 te invita a escuchar los mejores momentos de esta fiesta deportiva-musical. A lo largo de dos horas te ofreceremos los sonidos más destacados de este evento que se llevará a cabo la noche del sábado y que incluirá las actuaciones de Andrés Calamaro, que inicia su gira española; Iván Ferreiro y Rebeca Jiménez.

Virginia Díaz y Arturo J. Paniagua dejarán a un lado sus 180 Grados para presentar este especial para cerrar la tarde del último día de puente.

También en La 2 y en RTVE.es

La noche del sábado 2 desde las 22.00, La 2 de TVE te ofrecerá estos conciertos en directo. Esta gala televisada será presentada por Ainhoa Arbizu, Miguel Serrano y Virginia Díaz, y tendrá una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos.

En la web de Radio 3 podrás encontrar este martes el especial en formato audio; además de la versión televisada, que estará disponible en la Tele a la Carta de RTVE.es.