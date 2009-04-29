Y Anni bajó de los cielos...

Al final va a ser cierto que la independencia musical española va a terminar frente al altar con un género como el folk. Todo hay que decirlo, gracias a un batallón de chicas talentosas y de dulce voz, tal unión no parece ser un inconveniente, sino todo lo contrario.

Una de esas chicas es Ana López... Una de esas incansables cantantes que empiezan a destacar a base de recorrerse todas las salas de conciertos con la guitarra al hombro -a la vieja usanza-, y de sorprender con canciones que saltan de un sitio de internet al gusto de cada vez más y más gente -a la nueva usanza-.

Esa es la resumidísima historia de una chica de Málaga de tan sólo 21 años, que lleva componiendo desde los 7, y que de repente tiene la suerte de plasmar su voz y sus letras en un disco que acaba de ponerse a la venta. Start Restart Undo (Subterfuge, 2009) es el título de ese primer álbum, en total 12 canciones que conforman un fenómeno musical llamado Anni B. Sweet.

Ese es el final de una historia que inicia en Madrid, con la grabación de una maqueta junto a Brian Hunt (Templeton, Half Foot Outside) y Javier Doria (The Melocotons). El resto vino sólo tras ganar el concurso de maquetas de Arindelle Records y EGO, obtener el número uno de las mejores maquetas del 2008 según la revista Mondo Sonoro y claro, su debut sobre el escenario de la edición de este año del Festival Internacional de Benicàssim.

No sorprende el sonido de este disco, si descubrimos que tras la producción del mismo se encuentra Brian Hunt, responsable de la maqueta de Anni, y también el del 'I Love Your Glasses' que disparó a la fama a Lourdes Hernández. No hablamos solamente de folk, es un disco que se entrelaza con el pop que recuerda a cantantes Micachu o St. Vincent.

Santiago Alcanda la ha recibido en 'Como lo Oyes' para escuchar a Anni en su medio natural y más agradecido: el directo en acústico. En la entrevista, donde puede conocérsele mejor, además pueden escucharse tres de los temas del disco: 'Capturing Images', 'Motorway' y 'A Sarcastic Hello'. Una gran oportunidad para conocer de primera mano, a esa chica de Málaga que gracias a una mezcla entre talento, suerte, internet y mucho trabajo, está a punto de convertirse en una gran sensación: Anni B. Sweet.

Si te quedas con ganas de verla sobre el escenario, consulta las próximas fechas de sus conciertos. Además, el próximo 15 de mayo, Anni B. Sweet formará parte del cartel de Universimad, una cita más de Radio 3 con 12 horas de música y radio en directo.