Las formas delicadas de un puzzle único

Josephine, Alisha y Aurora forman Boat Beam, un fenómeno musical de esos que van creciendo despacio hasta que el boca a boca provocado por sus canciones, les ponen en la mira de formar parte de lo mejor de la música independiente de este a��o.

Guitarra, chelo y piano se unen para dar lugar a canciones delicadas que dibujan un pop con sabor a folk, que a veces -en cuanto a estilo musical-, recuerda a grupos como The Divine Comedy o a Debussy.

Puzzle Shapes (Origami Records, 2009) es el nombre del disco que ya han sacado a la venta. Se trata del resultado final de las hazañas de estas tres chicas cargadas de talento, que gracias a una mezcla de destino, suerte y circunstancias terminaron por encontrarse en Madrid, dando lugar a un nombre que hay que recordar y tomar en cuenta: Boat Beam.

Esta semana, y tras otras tantas escuchando sus canciones en programas como 'Hoy Empieza Todo' o '180 Grados', finalmente ha sido Santiago Alcanda quien ha presentado a las chicas en sociedad. El programa 'Como lo Oyes' dedica esta semana al trío, con un interesante acústico del que las chicas han salido bastante satisfechas, tal y como cuentan a través de su Twitter: "Radio 3 fue muy bien, nos encantó la gente y tocamos dos canciones que no habíamos hecho nunca en la radio".

No será la única oportunidad para escucharlas, ya que este miércoles volverán a pasar por el programa, acompañadas por uno de los nombres más conocidos en el panorama musical actual: el de la banda madrileña Havalina. Y es que entre ambas formaciones hay una relación más que especial, ya que Manuel Cabezalí -líder y cantante de estos últimos- ha sido el productor de este más que reseñable debut.

Por lo tanto, la cita de este miércoles a partir de las 17 horas es más que recomendable, sobre todo a juzgar por el entusiasmo que destilan las chicas al hablar de la preparación de este acústico a dos bandas: "¡El ensayo para la radio del miércoles con los Havalinos ha sido realmente bueno! Boatlina, Havabeam, Beamlina..."

Definitivamente estamos ante el nacimiento de una gran amistad...

Semana estelar en Como lo Oyes

Además de las intervenciones y los acústicos de Havalina y Boat Beam, esta semana el programa que presenta Santiago Alcanda nos ofrece un menú musical de lujo. Este martes a partir de las 17 horas, Anni B. Sweet nos presentará en directo su disco debut, recién publicado bajo el título de Start, Restart, Undo. Ese mismo día a partir de las 18 horas, vuelven unos hijos pródigos a casa y con tres Premios de la Música bajo el brazo: Vetusta Morla.

La cita musical del jueves llegará de la mano de Andrés Calamaro, que nos visita para presentarnos su más reciente disco: una caja de 6 CDs y 2 DVDs que recogen sus grandes éxitos, versiones y curiosidades.