La SOStenibilidad reivindicada con buena música

La segunda edición del Festival Estrella Levante SOS 4.8 abrió la temporada de festivales con un cartel de conciertos y actividades bastante completo. Bajo el lema de la SOStenibilidad, este Festival Internacional de Acción Artística significó 48 horas non-stop de Música, Arte contemporáneo y Reflexión, que Radio 3 acercó a sus oyentes a través de programas especiales y dos noches de retransmisión en directo.

El previo ofrecido por Radio 3 inició con un programa especial emitido el viernes 1 de mayo entre las 11 y las 13 horas. Rosa Pérez y José Manuel Sebastián nos ofrecieron los detalles de las actuaciones correspondientes a esa noche, además prestando atención a lo ocurrido en Voces, un espacio de reflexión con varios simposios y conferencias. Del aspecto más reivindicativo del evento, se ocupó Tato Puerto con una edición especial de En un Mundo Feliz.

Dos noches con la mejor música en directo

La noche del viernes, Radio 3 inició sus retransmisiones por todo lo alto. Ahora, desde la web de Radio 3, te ofrecemos la escucha de dos de los mejores conciertos que iniciaron la fiesta en el escenario grande del festival celebrado en Murcia:

Al día siguiente, los oyentes de Radio 3 pudieron disfrutar de un especial de dos horas que nos acercó a algunos de los artistas participantes en el festival, y nos ofreció un resúmen con las mejores actuaciones de la noche anterior. José Manuel Sebastián y Tato Puerto fueron los encargados de presentarlo.

Esa misma noche a partir de las 20:30 horas y hasta las 2 de la madrugada, la música en directo volvía a Radio 3. Entre las grandes actuaciones de la noche destacan estas que te ofrecemos escuchar:

Escenario Radio 3

En esta edición, uno de los escenarios tomaba el nombre de la emisora. Sobre el mismo, desfilaron algunos de los mejores grupos del panorama independiente nacional. De las actuaciones celebradas sobre nuestro escenario te presentamos las de:

Nota: Los conciertos ofrecidos sólo están disponibles para su escucha. Su descarga no es posible debido a especificaciones del contrato con las respectivas compañías discográficas.