Concurso de cortos RNE: "Otra historia"

Cortos de RNE: "Otra historia"

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"Otra historia"
Bruno Cebrtián García

Sinopsis

Mamá. Papá. El balón. Jugar al fútbol. Jugar. La infancia. Vivir en la derrota, querer superarla. Crecer. Las historias están en todos los lugares y en todos los personajes. Todos tenemos una historia, una vida y, aunque no sea tan apasionante como a veces quisiéramos, también es una vida, y no es peor que otras.

Créditos:

Selección oficial en el festival internacional de cortometrajes "Electric December Eshed'08" en el festival de cine de Bristol (UK). Selección oficial en el I certamen de cortometrajes de Cines Van Dyck "Van Dyck en corto" en Salamanca 2008. Proyección en el programa "En Construcción" de La 2 de TVE en marzo de 2009.