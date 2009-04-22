RNE crece un 21% respecto a abril de 2008

Los datos del último Estudio General de Medios (EGM), dados a conocer esta mañana, apuntan que Radio Nacional ha ganado un 21% de oyentes con respecto a hace un año. La tendencia al alza de la radio pública se consolida por tercera oleada consecutiva. Los datos de este último EGM muestran que la cadena pública consolida su crecimiento, sumando 105.000 nuevos seguidores respecto a la anterior medición. RNE alcanza de este modo la cifra de 1.438.000 oyentes.

Radio 5 sube en 74.000 oyentes; Radio 3, en 64.000; y Radio Clásica suma 22.000 más. El magacín de la mañana de Juan Ramón Lucas, "En Días como Hoy", incorpora 100.000 oyentes en esta oleada y roza ya el millón de seguidores. Por su parte, el programa de fin de semana de Pepa Fernández, "No es un Día Cualquiera", suma 129.000 oyentes con respecto a los datos del pasado mes de diciembre y se sitúa en los 738.000.