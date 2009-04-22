RNE crece un 21% con respecto a abril de 2008

Los datos del último Estudio General de Medios (EGM) revelan que Radio Nacional de España ha ganado un 21% de oyentes respecto a hace un año. La tendencia al alza de la radio pública se consolida por tercera oleada consecutiva.

Los cifrasde este último Estudio General de Medios demuestran que la cadena pública consolida su crecimiento. Radio Nacional en su programación generalista alcanza los 1.438.000 oyentes, sumando 105.000 nuevos seguidores respecto a la anterior medición.

Más cercanos a los oyentes

En los últimos tres meses, RNE ha redoblado sus esfuerzos para llevar los estudios de radio a la calle y acercarse a los oyentes. Esta proximidad se ha traducido en más seguidores para las emisoras de la cadena pública como Radio Nacional, Radio 5, Radio 3 y Radio Clásica.

Radio Nacional en su programación convencional roza el millón y medio de seguidores, con 1.438.000, según los últimos datos facilitados por el Estudio General de Medios. Esta cifra representa un 7,9% más de oyentes que en la anterior medición dada a conocer en diciembre de 2008.

Somos más

Por programas, el magacine diario de la mañana que dirige y presenta Juan Ramón Lucas, ¿En Días Como Hoy¿ consolida su crecimiento, por tercera oleada consecutiva. Respecto a los datos de la última medición de 2008, este espacio crece un 11,1% con 99.000 nuevos seguidores.

En el último año, el programa ha crecido un 47,3% hasta situarse en los 990.000 oyentes. El magacine de fin de semana ¿No Es Un Día Cualquiera¿, dirigido por Pepa Fernández, alcanza los 738.000 oyentes, un 21,2% más que en diciembre de 2008, con la incorporación de 129.000 oyentes. Respecto a abril de 2008, este espacio presenta un crecimiento del 45,8%.

Las emisoras de Radio Nacional

El resto de emisoras de RNE también ha aumentado sus oyentes respecto a hace tres meses. La cadena Radio 5 todo noticias, que celebra su 15º aniversario esta semana, tiene 394.000 oyentes, un 23,1% más que en la anterior medición.

Radio 3, la emisora más alternativa y cultural de la radio pública, suma 387.000 seguidores, que representan un 19,8% más que en la última oleada de 2008. En un año, Radio 3 ha crecido un 27,3%.

La emisora Radio Clásica también sigue sumando seguidores por tercera oleada consecutiva. En esta primera de 2009, suma 22.000 oyentes, el 19% más que en la anterior medición, y alcanza los 138.000 seguidores.

Los buenos datos de RNE siguen la tendencia de crecimiento que también muestra el consumo de radio en general (23.921.000), que se ha incrementado en un 7,7% respecto a la oleada precedente y un 1,2% en el último año.