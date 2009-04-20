RNE presenta los galardonados en la 53 edición de los Premios Sant Jordi

RNE reunió este lunes en Barcelona, en los premios Sant Jordi de Cinematografía, a todo el equipo de Camino, una de las películas más exitosas del año y galardonada en diferentes categorías de los premios que concede la cadena.

En el transcurso de la rueda de prensa en la que se han dado a conocer la relación de galardonados de la 53 Edición de los Premios Sant Jordi de cinematografía coincidieron el director de la película, Javier Fesser, y las protagonistas Carmen Elías y Nerea Camacho, así como el productor de la misma Luis Manso.

Durante el acto la directora de RNE en Cataluña, Montse Meliá, recordó que se trata de unos premios que concede la crítica especializada de Cataluña, y la directora de TVE Montse Abbat se refirió a la programación especial que emitirá la cadena en el circuito catalán, así como a los actos conmemorativos de los 50 años de emisión de TVE.

Con motivo de este 50 aniversario, TVE entregará hoy un Premio Especial al actor Lluis Homar, según Montse Abbat ¿un gran profesional que ha creado escuela¿ y señaló que con este premio, que se concede por primera vez, TVE comenzará las acciones conmemorativas de su aniversario.

En cuanto a los galardonados, Javier Fesser, Premio Sant Jordi a la Mejor Película por Camino, se mostró satisfecho con la coincidencia de crítica y público en su película. Carmen Elías, Premio San Jordi a la Mejor Actriz, aseguró que se siente muy satisfecha porque se trata de unos premios ¿muy exigentes que no sólo se conceden a productos comerciales¿

En la rueda de prensa también participó Roser Aguilar, directora de ¿Lo mejor de mí¿, Premio Sant Jordi a la Mejor Ópera Prima entre otros.

53 Edición Premios Sant Jordi de Cinematografía

53 Edición Premios Sant Jordi de Cinematografía

Mejor Ópera Prima

"Lo mejor de mí" de Roser Aguilar

Mejor película española

"Camino" de Javier Fesser

Mejor actríz en película española

Carme Elías por "Camino"

Mejor actor en película española

Desierto

Mejor película extranjera

"Antes que el diablo sepa que has muerto" de Sidney Lumet

Mejor actríz en película extranjera

Kristin Scott Thomas por "Hace mucho que te quiero"

Mejor actor en película extranjera

Philip Seymour Hoffman por "Antes que¿", "La familia Savage", "La guerra de Charlie Wilson"

Premio a la trayectoria

Werner Herzog

Premio especial del Jurado

"Nouvelle Vague" en su 50 aniversario

Premio Industria Cinematográfica

Ramón Martos - Laboratorios "Imatge Films"

Premio especial RNE

Concha Velasco

Premio 50 anys TVE Catalunya

Lluis Homar

Rosa Sant Jordi

Mejor película española "Vicky, Cristina, Barcelona" de Woody Allen

Rosa Sant Jordi

Mejor película extranjera "Gomorra" de Mateo Garrone