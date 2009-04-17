Radio 5 cumple 15 años

La emisora de información continua de RNE, Radio 5 Todo Noticias ha cumplido 15 años.

Después de estos tres lustros, el espíitu de Radio 5 sigue siendo el mismo: informar. Somos el mejor ejemplo de servicio público y la radio informativa por excelencia. Damos noticias cada quince minutos, conectamos con la DGT, con la Agencia Estatal de Meteorología, con la Bolsa, con nuestros corresponsales y con las más de 60 emisoras repartidas por las distintas comunidades autónomas. Además es una programación abierta a la actualidad. Todas las noticias de alcance se dan en directo.

Programas de servicio público Entre toda nuestra oferta, destaca nuestra especial atención a los programas de servicio público, como eje central de la programación de Radio 5 Todo Noticias. 'Solidaridad', 'Tolerancia' Cero', 'Reserva Natural', 'A hombros de Gigantes', 'Esto es Vida', 'Las Aceras de Enfrente', 'De ida y vuelta', 'Misa y Clarín' son los espacios más sociales de Radio 5. La parrilla se completa con resumen de titulares cada quince minutos, boletines informativos cada 30 y sesenta microespacios de diversos temas como ciencia y tecnología, un cuenta cuentos, información meteorológica. Para celebrar los quince años de la emisora, buena parte de esos micro-programas de 'La tira' se encargarán de recordar cómo fueron los inicios de la cadena, recuperando del archivo de RNE trozos de la historia de España y cómo Radio 5 fue pionera en informar sobre los temas que componen la agenda de hoy. A finales de los 90 proliferaron contenidos de salud, ecología, consumo y nacieron secciones como 'Hablando en plata', sobre los usos idiomáticos.

Sonidos con historia A partir de este sábado, serán los oyentes, representantes del mundo de la cultura, actores y deportistas los que felicitarán al equipo de la emisora por su decimo quinto aniversario. En el archivo sonoro de la emisora quedan muchas horas de concursos y magazines como 'Apuntate cinco', tertulias, debates, información y también, muchos rostros populares. Por los micrófonos de Radio 5, en los 90 pasaron profesionales como Joaquín Arozamena, Ángeles Caso, María Teresa Campos, Paco Lobatón o Joaquín Prat.

Salimos a la calle Además, R5 va a salir a la calle. El jueves, día de Sant Jordi, el programa 'La mañana en vivo' se hará desde Barcelona. El viernes 'La tarde en vivo' estará en Málaga, en la clausura del Festival de Cine. Y el 10 de mayo 'De ida y vuelta' se emitirá desde el Salón del Automóvil de Barcelona.