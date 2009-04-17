Radio 5 cumple 15 años y estrena web

La emisora de información continua de RNE, Radio 5 Todo Noticias ha cumplido 15 años.

Después de estos tres lustros, el espíritu de Radio 5 sigue siendo el mismo: informar. Somos el mejor ejemplo de servicio público y la radio informativa por excelencia. Damos noticias cada quince minutos, conectamos con la DGT, con la Agencia Estatal de Meteorología, con la Bolsa, con nuestros corresponsales y con las más de 60 emisoras repartidas por las distintas comunidades autónomas. Además es una programación abierta a la actualidad. Todas las noticias de alcance se dan en directo.

Programas de servicio público

Entre toda nuestra oferta, destaca nuestra especial atención a los programas de servicio público, como eje central de la programación de Radio 5 Todo Noticias. 'Solidaridad', 'Tolerancia' Cero', 'Reserva Natural', 'A hombros de Gigantes', 'Esto es Vida', 'Las Aceras de Enfrente', 'De ida y vuelta', 'Misa y Clarín' son los espacios más sociales de Radio 5. La parrilla se completa con resumen de titulares cada quince minutos, boletines informativos cada 30 y sesenta microespacios de diversos temas como ciencia y tecnología, un cuenta cuentos, información meteorológica.

Para celebrar los quince años de la emisora, buena parte de esos micro-programas de 'La tira' se encargarán de recordar cómo fueron los inicios de la cadena, recuperando del archivo de RNE trozos de la historia de España y cómo Radio 5 fue pionera en informar sobre los temas que componen la agenda de hoy. A finales de los 90 proliferaron contenidos de salud, ecología, consumo y nacieron secciones como 'Hablando en plata', sobre los usos idiomáticos.

Sonidos con historia

A partir de este sábado, serán los oyentes, representantes del mundo de la cultura, actores y deportistas los que felicitarán al equipo de la emisora por su decimo quinto aniversario.

En el archivo sonoro de la emisora quedan muchas horas de concursos y magazines como 'Apuntate cinco', tertulias, debates, información y también, muchos rostros populares. Por los micrófonos de Radio 5, en los 90 pasaron profesionales como Joaquín Arozamena, Ángeles Caso, María Teresa Campos, Paco Lobatón o Joaquín Prat.

Salimos a la calle

Además, R5 va a salir a la calle. El jueves, día de Sant Jordi, el programa 'La mañana en vivo' se hará desde Barcelona. El viernes 'La tarde en vivo' estará en Málaga, en la clausura del Festival de Cine. Y el 10 de mayo 'De ida y vuelta' se emitirá desde el Salón del Automóvil de Barcelona.

Nueva web

Pero la novedad más importante al cumplir estos 15 años es el estreno de nuestra nueva página en Internet, que verá la luz la semana próxima. Los oyentes podrán acceder a los distintos programas cuando quieran. Es otra forma de escuchar la radio, una radio a la carta.

Os invitamos a compartir la radio con nosotros. Merece la pena.