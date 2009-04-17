Un domingo muy especial

El pasado 14 de abril se cumplieron 250 años de la muerte de Georg Friedrich Haendel, una de las más formidables figuras de la historia de la música. Alemán de nacimiento e inglés de adopción, su obra es extensísima y abarca los principales géneros de su época: operas, oratorios, música instrumental, su genio brilló en todas ellos. Como es habitual, la Unión Europea de Radiotelevisión se acerca de forma muy especial a este importante aniversario, y lo hace con la programación el domingo 19 de abril de catorce conciertos que se difundirán desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche, en dieciséis horas ininterrumpidas que nos llevarán a distintas ciudades de Europa y Norteamérica.

Viajaremos desde Atenas, ciudad que inicia el día, hasta Estocolmo, donde concluirá esta especial jornada con el oratorio Israel en Egipto, y se incluirán conciertos desde lugares especialmente relacionados con el músico, como la iglesia en la que fue bautizado en Halle o su casa en Brook Street en Londres. A lo largo de la jornada se podrá escuchar una amplia selección de su música instrumental y vocal, así como algunas versiones y variaciones sobre su música en clave de improvisación o de jazz.

En Radio Clásica ofreceremos íntegramente este día especial, que contará con las voces de Ana Vega Toscano, Juan Manuel Viana, Mikaela Vergara, Alberto González Lapuente Eva Sandoval, Jon Bandrés, y José Luis Pérez de Arteaga.