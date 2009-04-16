Loquillo saca una edición especial con Radio 3 de su disco Balmoral

Editado hace un año, este 17 de marzo se pone a la venta una "edición especial Radio 3" de Balmoral, el último disco de Loquillo. Se trata de un CD más DVD. El CD incluye el álbum completo más el dúo junto a Andrés Calamaro en "Cruzando el paraíso" (que sólo se editó en Argentina) y la versión "Rock remix" del tema "Sol". Por su parte, el DVD recoge cuatro videoclips, dos documentales :"Un antes y un después" (sobre la grabación de Balmoral) y "Los últimos de Balmoral" (sobre el bar que da nombre al disco) y la actuación que Loquillo y su banda ofrecieron en "Los conciertos de Radio 3".

Este es el contenido de Balmoral. Edición especial Radio 3:

CD:

01. "Balmoral"

02. "Memoria de jóvenes airados"

03. "Línea clara"

04. "Sol"

05. "Hotel Palafox"

06. "Vintage"

07. "Cruzando el paraíso" (con Andrés Calamaro)

08. "La vida es de los que arriesgan"

09. "La belle dame sans merci"

10. "Soy una cámara"

11. "Canción del valor"

12. "Hermanos de sangre"

13. "Balmoral #2"

Bonus tracks:

14. "Cruzando el paraíso" (con Johnny Hallyday)

15. "Sol" (Rock remix)

DVD:

Videoclips:

"Cruzando el paraíso"

"Sol"

"Memoria de jóvenes airados"

"Línea clara"

Documentales:

"Un antes y un después" (dirigido por Mario Viñuela)

"Los últimos de Balmoral" (dirigido por Susana Koska)

Los Conciertos de Radio 3:

"Balmoral"

"Linea clara"

"Tatuados"

"Cruzando el paraíso"

"Memoria de jóvenes airados"

Aquí podrás escuchar y descargarte el paso de Loquillo por nuestros Conciertos de Radio 3. Y aquí ver el concierto, cortesía de la mediateca de RTVE.