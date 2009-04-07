"Soy un músico incompleto"

Vestido de riguroso negro, con una camiseta que rezaba "I Saw Elvis" y sus inseparables gafas de sol estilo aviador, Andrés Calamaro se ha personado en el Hotel Urban de Madrid para presentar en sociedad lo que será su trabajo más ambicioso hasta la fecha (lo cual teniendo en cuenta la trayectoria del ex componente de Los Rodríguez se trata de una afirmación cuando menos aventurada). Fernando Trueba, mítico cineasta y gran amigo de Calamaro, fue el encargado de llevar a cabo una breve disertación sobre el artista, en la que hizo hincapié en la calidad humana del argentino, se declaró fan incondicional suyo y hasta llegó a asegurar que forma parte de todas las playlist que utiliza mientras hace deporte.

Con su estilo habitual, extremadamente pausado en las respuestas, olvidando frecuentemente las preguntas más elaboradas, Andrés divirtió a los presentes con su irreverente mezcla de sentido del humor, acento argentino y frases contundentes y lapidarias, inconexas pero repletas de un amplio sentido poético, preñadas de humo denso,con el rock and roll como telón de fondo y el filo de la navaja como único modo de vida.

Calamaro defiende la salida ahora de esta extensa obra argumentando que "me gustan los números redondos, y había llegado un punto en el que pretendía hacer un balance de lo más granado de mi carrera en solitario". El trabajo comprende un total de 109 canciones repartidas en seis CD's. La mitad de ellas, que comprenden 3 CD's, se trata de temas completamente remasterizados, consiguiendo un mejor sonido, recogidos en sus anteriores discos de estudio desde el año 1997, momento en el que abandonó Los Rodríguez para llevar a cabo una carrera en solitario que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo, con una legión de fans muy entregados que el propio Calamaro cataloga de "malditos fans". Los otros 3 CD's recogen canciones inéditas, versiones imposibles y una gran cantidad de momentos donde el polifacético argentino se desmarca ligeramente de su línea evolutiva, para tratar de sorprender al oyente con temas como 'Rivothriller' o 'Manifiesto Común', según Calamaro "increíbles canciones si eres capaz de escucharlas enteras".

Los dos dvd contiene su colección de videoclips oficiales, y también extractos de conciertos de diferentes años, presentando sus discos 'Alta suciedad' y 'Honestidad brutal', imágenes inéditas grabando en su casa, entrevistas, apariciones en televisión y un largo etcétera. El nivel de preciosismo y detalles de la caja es otro elemento a destacar, y que será un elemento a tener en cuenta. El trabajo gráfico corre a cargo de 'Zona de Obras', y destaca una cuidada estética soviética, al que Calamaro dio el visto bueno por declararse abiertamente marxista.

Además, se pondrá de forma paralela a la venta un disco más asequible que constará de un CD con 18 canciones y un DVD con el mismo número de cortes. El cantante frivolizó con el hecho de que, por cuestiones económicas, muchos de sus seguidores tenderán a comprar esta edición, asegurando que "el pack negro (el de 109 canciones) es el revulsivo contra la crisis".

Andrés quiso recalcar que se trata de "un artista incompleto", recordando que en este macroálbum se ha rodeado de colaboraciones como Jerry González o El Niño Josele. Asegura que "el roce con grandes académicos de la música como ellos demuestra que es imposible pensar que se tiene un talento completo, es un baño de humildad permanente compartir trabajo con ellos".

El artista tiene cerrada una gira por España que incluye actuaciones en Su gira española está cerrada e incluirá fechas en L'Auditori de Barcelona el 6 de mayo, 7 de Mayo en el Multiusos de Salamanca, 9 del mismo mes en el Kursaal de San Sebastián y cerrará fechas el 10 de Mayo en el Palacio de Congresos de Madrid.