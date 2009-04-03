Radio Clásica en Cuenca
- 'Acompasa2' y 'Tertulia', en la Semana de Música Religiosa de Cuenca
- Retransmisiones de Radio Clasica desde el 4 de abril hasta el 26 de mayo
Desde el día 4 de abril al 26 de mayo, Radio Clásica desplaza parte de su programación a la ciudad de Cuenca. Dentro del marco de la XLVIII Semana de Música Religiosa, el programa Acompasa2, de la mano de Martín Llade y Beatriz Torío, y Tertulia realizarán retransmisiones desde aquellos lugares en los que celebra este evento.
Transmisiones de Radio Clásica en la XLVIII Semana de Música Religiosa de CuencaSábado 4 de abril
12.00 Transmisión directa desde la Catedral de Cuenca. Inauguración del Órgano del Evangelio.
Obras de: OLIVARES, PAXARON, GALLARDO. L. Ferninando Tagliavini (org.), L. Tamminga (org.).
15.00 Tertulia
Con: Álvaro Guibert (Realizada desde Cuenca, en torno a la Semana de Música Religiosa).
22.30 Concierto celebrado en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca a las 17 horas.
GUILLEM: Noche oscura ¿ oscura noche (estreno). EÖTVÖS: Psalm 151. CRUMB: An Idyll for the Misbegotten. J. L. TURINA: Le loingpres. J. Guillem (fl.), Neopercusión.
Lunes 6 de abril
19.05 Concierto celebrado en la Iglesia de la Merced, hoy a las 12,30. Jornadas literatura, mística, música.
CAMARERO: Pulsión. WILSON: The seven last words. Trío Arbós.
20.30 Transmisión directa desde el Teatro Auditorio.
HÄNDEL: Der für die Sünde der Welt gemartete und sterbende Jesus. Brocker Passión. S. Piau (sop.), Y. Tanimura (sop.), I. Posti (contratenor), C. Prégarden (ten.), A. Lasri (ten.), A. Lasri (ten.), H. van der Kamp (baj.), Ars Nova Copenhagen. Dir.: P. Hillier. Concerto Copenhagen. Dir.: K. Weiss.
Martes 7 de abril
19.05 Concierto celebrado en la Iglesia de la Merced, hoy a las 12.30.
HARVEY: Piano Trío. GÁLVEZ TARONCHER: Piano Trío nº 1. Trío Arbós.
21.00 Transmisión directa desde la Iglesia de San Miguel.
FAGO: Faraone Sommerso (oratoria a 4 voces). R. Invernizzi (sop.), M. B. Kielland (con.), E. D¿Aguanno (ten.), H. Stensvold (baj.), Europa Galante. Dir.: F. Biondi.
22.30 Concierto celebrado en el Monasterio de Uclés el 5 de Abril de 2009.
DE LAS INFANTAS: Los motetes de la biblioteca de Uclés. Ensemble Concordia, Ensemble Gilles Binchois. Dir.: D. Vellard.
Miércoles 8 de abril
20.30 Transmisión directa desde el Teatro Auditorio.
HÄNDEL: Theodora, HWV. 68. E. Galli (Theodora), M. E. Nesi (Irene), F. Cezar Quatu (Didymuys), J. Prégardien (Septimus), J. Weisser (Valens), J. I. Ravoux (Mensajera), Accentus. Dir.: L. Equilbey. IL Complesso Barocco. Dir.: A. Curtis.
22.30 Concierto celebrado en la Iglesia de San Miguel a las 17 horas.
CHARPENTIER: Leçons de Ténèbres du Mercredi Saint. Les Talens Lyriques. Dir.: C. Rousset
Jueves 9 de abril
21.00 Transmisión directa desde el Teatro Auditorio.
HAYDN: Cassatio en Sol mayor, HOB. II 2. Divertimento en Re mayor, HOB. III 34. Stabat Mater, HOB. XX bis. S. Daneman (sop.), N. Sturzmann (alto), D. Norman (ten.), D. Wilson-Johnson (bar.), Rundfunkchor Berlín. Dir.: S. Halsey. Europa Galante. Dir.: F. Biondi.
23.00 Concierto celebrado en la Iglesia de San Miguel a las 17 horas.
CHARPENTIER: Leçons de Ténèbres du Jeudi Saint. Les Talens Lyriques. Dir.: C. Rousset.
Viernes 10 de abril
21.00 Transmisión directa desde el Teatro Auditorio.
SCHÖNBERG: Verklärte Nacht, Op. 4. MESSIAEN: Et exspecto resurrectionem mortuorum. R. STRAUSS: Tod und Verklärung, Op. 24. City of Birmingham Symphony Orchestra. Dir.: A. Nelsons.
23.00 Concierto celebrado en la Iglesia de San Miguel hoy a las 17.00 horas.
CHARPENTIER: Leçons de Ténèbres du Vendredi Saint. Les Talens Lyriques. Dir.: C. Rousset.
Sábado 11 de abril
12.00 Concierto celebrado en la Iglesia de la Merced el 10 de Abril de 2009 .
LISZT: Harmonies poétiques et religieuses, S. 173, R. 14. Vía Crucis, les 14 stations de la Croix, S. 53, R. 534. Accentus, B. Engerer (p.). Dir.: L. Equilbey.
13.00 Concierto celebrado en la Iglesia de Arcas el 7 de Abril de 2009.
DI CORTINA: Ensemble Micrologus. Dir.: P. Bovi.
15.00 Tertulia
Con: Luis Angel de Benito (Realizada desde Cuenca, en torno a la Semana de Música Religiosa).
21.00 Transmisión directa desde el Teatro Auditorio.
FINZI: Dies Natalis, Op. 8. HARVEY: Messages. SZYMANOWSKI: Stabat Mater, Op. 53. A Tynan (sop.), K. Karneus (mez.), S. Gadd (bar.), Rundfunkchor Berlin, City of Birmingham Symphony Orchestra, Dir.: S. Halsey.
23.00 Concierto celebrado en la Iglesia de la Merced el 5 de Abril de 2009. Obras de TALLIS, WALTON, HOWELL, HARVEY¿Tenebrae. Dir.: N. Short.
Domingo 12 de abril
11.00 Transmisión directa desde la Catedral.
DESPREZ: Ave María, virgo serena. STRAVINSKY: Ave María. SWAYNE: Magnificat I. MOUTON: Nesciens Mater. ANÓNIMO: Ther is no rose of weych vertu. HOWELLS: A spotless rose. ADÉS: The Fayrfax carol. PALESTRINA: Stabat Mater. GRIEG: Ave Maris Stella. BAX: Mater ora filium. Gabrielli Consort. Dir.: P. McCreesh.
19.00 Transmisión directa desde.
SCHUBERT: Sinfonía nº 8 en Si menor, D. 759 ¿incompleta¿. Misa nº 6 en Mi bemol mayor, D. 950. O. Pasichnyk (sop.), M. G. Monet (mez.), N. Mulroy (ten.), G. López (ten.), C. Gautreau (bar.), Accentus. Dir.: L. Equilbey. Joven Orq. Nacional de España. Dir.: C. Zacharías.
Sábado 18 de abril
12.00 Concierto celebrado en la Fundación Antonio Saura (Casa Zavala) el 11 de Abril de 2009.
BACH: Sonata nº 4 en Do menor, BWV. 1017. Sonata nº 6 en Sol mayor, BWV. 1019. Fantasía cromática y fuga para clave en Re menor, BWV. 903. TELEMANN: Fantasía nº 7 en Mi bemol. F. Biondi (vl.), K. Weiss (clv.).
Martes 26 de mayo
20.00 Concierto celebrado en el Teatro Auditorio el 4 de Abril de 2009.
BACH: Pasión según San Mateo, BWV 244. L. Mitchell (sop.), C. Stotijin (mez.), I. Julien (mez.), R. Murray (ten.), M. Padmore (Evangelista), R. Williams (Cristo), Orchestra of the Age of Enlightenment. Dir.: M. Padmore.