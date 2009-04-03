Así se gesta el cuarto disco de The Sunday Drivers

Y nos colamos en su intimidad

. Llevaban cuatro días metidos en los estudios Red Led de Madrid y les pedimos que nos invitaran a visitarlos. Y nos invitaron. Cuando fuimos ya habían grabado las bases de 10 canciones, les quedaban tres para completar su cuarto disco.

Ese día Jero, Miguel, Fausto, Carlos y Lyndon estaban más relajados después de haber pasado tres jornadas de 12 e, incluso, 13 horas: "De 9h ó 10h a 22h, sin parar" (Miguel). Pretendían escuchar lo que habían registrado hasta ese momento. "Queríamos grabar todo en directo porque hay mucha más conexión y nosotros nos sentimos más a gusto que si se graban por separado voces, guitarra, batería, bajo, teclados... nos gustaba más esta idea" dice Jero.

El plan era permanecer sólo cinco días en ese estudio, de lunes, 23 de marzo, a viernes, 27 de marzo, y, una vez hecho esto, empezar con los arreglos y la producción en otro. El jueves llegamos nosotros, dispuestos a/encantos de poder tener una primera escucha del nuevo disco de The Sunday Drivers. Jero advierte que lo que vamos a escuchar está en bruto pero nosotros deseamos que suene cuanto antes. ¡Qué ganas!

Cuatro canciones que deslumbran desde su nacimiento

Unos segundos de silencio y comienzan las notas de 'My Plan'. Entra despacio, a medio tempo y de pronto estalla y va creciendo como la espuma y te das cuenta de que es ENORME, gigante, ¡una auténtica barbaridad!. Mucho antes de que llegue el estribillo se adivina que será uno de los singles.

Pero luego viene 'So What', más psicodélica, tiene una guitarra desgarradora que asoma cuando menos te lo esperas y te golpea el corazón, el alma y el estómago cada vez que lo hace. Tu cerebro se pone a funcionar y te pregunta si te están poniendo las mejores canciones pero entonces aparece 'Hola'. NO es en castellano, The Sunday Drivers siguen componiendo en inglés pero en esta canción ella dice "¡Hola!". Es muy bailable y hay que añadir coros, señala Carlos, y ruidos de animales -"(Hola) to see the animals"-: gaviotas, rinocerontes, hipopótamos, elefantes y tortugas. Sin todo eso que, según ellos, le falta, es la más pegadiza de las cuatro que escuchamos. Vamos, que se te van los pies en cuanto arranca. Indispensable en la maleta de cualquier DJ.

Y, finalmente, 'I' o 'Ay' para los amigos. Creo que no llega a dos minutos y medio, ergo perfecta para ser una perfecta canción pop-rock. A Arturo le gustó más 'Hola', Roger se quedó enganchado con 'So What' y yo, definitivamente, opto por 'My Plan'... bueno, eso creo porque realmente, es difícil escoger. Suyos son los acordes que hemos compartido con vosotros en el vídeo resumen de nuestra intromisión en un día de grabación con The Sunday Drivers -sospecho que Arturo ha cambiado de opinión y ya prefiere 'My Plan' pero no lo quiere reconocer- y Lyndon, el espontáneo de la guitarra.

Ahora toca la larga espera

En cualquier caso, salimos de Red Led con ganas de más, mínimo, otras 9 canciones. Las de un cuarto álbum que promete más intensidad, más potencia, más garra, más rock, más psicodelia, más -y mejor- The Sunday Drivers. Estos días están terminando la producción en los estudios Audiomatic de Madrid, los de José María Rosillo, que aparece, una vez más, como responsable de la grabación (lo hizo en 'Little Heart Attacks' porque para 'Tiny Telephone' se fueron a San Francisco con Brad Jones y su debut homónimo fue producido por ellos junto a Javier Ortiz). Tal y como cuenta Fausto, lo primero que comentó Rosillo cuando escuchó la maqueta fue que apenas necesitaría arreglos, ¡qué grandes!.

Todavía no hay título, ni fecha de publicación y, de momento, claro está, tampoco fechas de conciertos a la vista. Esperaremos a verano a ver qué pasa. ¡Ah! que no se me olvide, muy importante: en unvlog.com/thesundaydrivers se puede hacer un seguimiento del proceso a través de los vídeos que van colgando cada dos o tres días.