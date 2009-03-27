Radio 3 se deja ver en 'No Disparen al Pianista'

En la celebración de sus 30 años, Radio 3 sigue dejándose ver y abriéndose a nuevos públicos a través de diversas y frescas acciones. Además de Los Conciertos de Radio 3 -que ya cumplen 10 años en antena-, en los últimos meses la emisora ha hecho hincapié en sus sinergias con Televisión Española. Gracias a las colaboraciones entre el programa Hoy Empieza Todo y los televisivos Plutón BRB Nero y Muchachada Nui, en las mañanas de Radio 3 hemos podido escuchar las conversaciones entre Marta Echeverría y Álex de la Iglesia o Joaquín Reyes y el resto de sus gambiteros.

Ahora es Radio 3 la que hace el salto inverso, llevando la radio a la televisión. Desde este sábado 28 de marzo, el programa 'No Disparen Al Pianista' cambia su emisión a dicho día. A partir de las 21 horas, a los contenidos habituales del programa presentado por Ruth Jiménez y Fran Rodríguez, se suma una nueva sección en la que se repasará lo mejor de la programación de Radio 3.

A modo de ventana abierta, veremos la radio por dentro de la mano de Virginia Díaz y Arturo J. Paniagua, que serán los encargados de hacer un repaso por todo lo ocurrido a lo largo de la semana en nuestros programas, y destacando los contenidos de nuestra web. Todo esto, además de adelantar los acústicos y eventos que Radio 3 organizará en próximas semanas.

Ellos dan la cara por la Radio

Virginia Díaz forma parte de la plantilla de locutores de Radio 3 desde principios de esta década como presentadora de Los Conciertos de Radio 3 y Música es 3. Desde septiembre de 2008 presenta 180 Grados en las mañanas de la emisora de lunes a viernes, entre las 11 y las 12 horas. Por su parte, Arturo J. Paniagua se incorpora a Radio 3 en mayo de 2008 como responsable de contenidos online y como director de Vavá. Desde hace unas semanas ambos presentan junto el Radioblog de 180 Grados, en el que a diario repasan canciones que los oyentes pueden descargar desde el blog del programa.

A partir de ahora, y cada semana, desde 'No Disparen al Pianista' podremos verle presentando las novedades que semana tras semana, Radio 3 tiene para ofrecer a sus oyentes, lectores y a partir de ahora, televidentes.