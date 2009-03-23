El pasado sábado 21 de marzo, dentro del programa Los Conciertos de Radio Clásica, pudimos escuchar en directo la única obra de teatro radiofónico de los años 30 que se conserva en su versión completa, con texto y música.

La obra 'Todos los ruidos de aquel día' fue estrenada a través de los micrófonos de Unión Radio Madrid el 24 de abril de 1931. El texto es de Tomás Borrás (1891-1976), uno de los libretistas más destacados de la Generación del 27, y se conserva en la Biblioteca Nacional, mientras que la música, del maestro Conrado del Campo (1878-1953), procede del Archivo de la SGAE. Debemos su recuperación al musicólogo Julio Arce, compañero de Radio Clásica, que ha investigado sobre la vinculación entre música y radiodifusión en los años 1923-1936.

La noche de su estreno, el reparto que presentó Todos los ruidos de aquel día fue notable: los dos locutores de Unión Radio (Luis Medina y Carlos del Pozo), una popular escritora infantil (Magda Donato), una de las cupletistas más famosas del momento (La Goya) y un nutrido grupo de actores profesionales. La dirección artística corrió a cargo de Salvador Bacarisse, director artístico de Unión Radio desde los años veinte, y la del conjunto instrumental fue encomendada a Felipe Briones. Tanto los ruidos como la música se producían en el estudio en directo, al mismo tiempo que los actores declamaban los diálogos.

Y eso mismo es lo que Radio Clásica ha querido llevar de nuevo a la escena. Un grupo de músicos de nuestra Orquesta Sinfónica de RTVE y unos cuantos compañeros de Radio Clásica que se han prestado a hacer de actores han sumado sus fuerzas para presentar de nuevo, tal como se hacía en los años 30, esta obra de Tomás Borrás y Conrado del Campo. Bajo la dirección de Gregorio Parra, se ha ocupado de la revisión del guión Julio Arce y la realización estará encomendada a Javier de Diego y al propio Gregorio Parra. Los fondos sonoros que enmarcan la escena, los números musicales compuestos especialmente para la obra, los continuos efectos de ruidos mecánicos y musicales se ejecutaron directamente en el escenario.

El sábado 21 de marzo se ha cerrado, con esta obra, el ciclo de diez conciertos "Música de cámara de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE" que ha tenido lugar todos los sábados a las 12:00 de la mañana en el Teatro Monumental de Madrid y que se engloba en el programa Los Conciertos de Radio Clásica.