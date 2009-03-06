Radio 3

Emisión: Viernes, 17:00 a 18:00 horas

Presentador: Juan Manuel Montilla, 'El Langui'

Género: Hip Hop/ Funk

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Programa pionero en su género y único en su estilo. Hip-hop y buen humor desde Pan Bendito con el Langui, Rellenito y las agujas estrambóticas de la Dako Style. El líder del grupo Descárgate el podcast / Escucha los programas anteriores de Radio Taraská

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La Excepción, se pone frente al micro para lanzar algo más que rimas. A lo largo de una hora y con la jocosidad y la picardía presentes ante todo, El Langui y compañía nos presentan a sus amigos -zarigüella incluida- y sus canciones favoritas.

Director / Presentador: El Langui

Muchos ya conocíamos a 'El Langui', este joven madrileño de Carabanchel que lleva años cantando con su grupo de hip hop La Excepción. Supusieron una pequeña revolución en el panorama del rap en español, abriendo nuevas puertas con un estilo desenfadado y muy personal, que combina aires flamencos, lenguaje cheli y mucho humor en los textos, sin dejar de lado la crítica social tan propia del hip-hop.

Los integrantes de La Excepción se conocen desde la niñez, empezaron haciendo sus pinitos con el resto de chavales de su 'peñita' -como ellos mismos definen a su grupo de amigos- en la adolescencia de modo totalmente amateur en su barrio: Pan Bendito.

Con el paso del tiempo han hecho a través de sus señas de identidad un rap universal que ha recorrido todo el país consiguiendo premios como mejor disco del año por su primer trabajo 'Cata Cheli', por la crítica musical, o el Premio al Grupo Revelación del PEMOC (colectivo de periodistas musicales).

Sus letras reflejan compromiso con la gente y una actitud positiva ante la vida y sus dificultades. De ello sabe mucho El Langui, quien en su canción 'Zapato ortopédico' se toma a mofa los aprietos que le ha supuesto su minusvalía.